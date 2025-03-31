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Команда несподівано розгромила Зорю.

Головний тренер Колоса Руслан Костишин прокоментував підсумок матчу 22-го туру УПЛ, в якому його команда розгромила в гостях Зорю (3:0):

"Вітаю команду з перемогою, вітаю президента в першу чергу, який вкладає кошти і зробив такий гарний клуб і гарну команду. Він заслуговує на те, щоб команда знаходилася вище в турнірній таблиці.

Дуже радію тому, які зміни проходять в команді. Як міняється менталітет. Я навіть не кажу про рахунок — я кажу про настрій, з яким вони вийшли на гру, з яким відношенням, з якою агресією. Це мені дуже порадувало, я їм вдячний за це. А якщо бути відвертим, то суперник грав у меншості, і по-чесному аналізувати гру — так, ми грали агресивно, але ж Зоря була у меншості.

Ми гарно виглядали і 11 на 11. Команда Зоря кваліфікована, вона сильно додала після зимових зборів. І це претендент на єврокубки. Я радів тому, що відбувалося на полі до вилучення.

Та команда Колос, яка грала в єврокубках, багато років будувалася. Поступово, піднімаючись з аматорського футболу. У Прем'єр-лігу, в єврокубки. А тут навіть ще і місяця не пройшло з моменту повернення. Те що зараз в Колосі зібрані дуже кваліфіковані футболісти і є гарна молодь — це беззаперечно. Але порівнювати ці дві команди — це неетично по відношенню до тих хлопців, хто тоді грав два роки поспіль у єврокубках.

Я погоджуюсь з тим, що команда повинна бути на іншому місці, дивлячись на те, як вони зараз працюють та на їхню майстерність. Якщо вони далі будуть себе так вести і так тренуватися, і так емоційно ставитися до справи, то ця команда дійсно має бути претендентом на єврокубки", — сказав Костишин.

Зоря — Колос 0:3 Відео голів та огляд матчу 30.03.2025