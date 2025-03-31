Україна

Команда пропустила три м'ячі.

Нападник Зорі Пилип Будківський прокоментував поразку в матчі проти Колоса (0:3).

"У перерві в роздягальні була розмова на підвищених тонах. Ми залишилися в меншості, тож розуміли, що багато чого в нас не вийде, але на другий тайм треба було виходити і битися.

На мою думку, нам не вистачило характеру, тож будемо розмовляти з хлопцями, тому що так грати не можна. Ми всі провалили цю гру. Після вилучення нам забили перший гол ще в першому таймі, а потім ще два в другому. Опустили голову, і нічого не змогли зробити.

На мою думку, ніхто не дає першу жовту картку вже на другій хвилині матчу. Я вважаю, що першої жовтої не мало бути. Це думка рефері, він показав жовту, нічого вже не зміниш", — додав Будківський.

Зоря — Колос 0:3 Відео голів та огляд матчу 30.03.2025