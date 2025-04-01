Україна

Наставник львівської команди поділився своїми думками перед грою з Динамо.

Головний тренер львівського Руху Віталій Пономарьов прокоментував майбутній матч 1/4 фіналу Кубку України проти київського Динамо.

"В чемпіонаті завжди можна виправити ситуацію, тоді як у кубковому матчі все вирішується в одній грі – команда або проходить далі, або вилітає. З точки зору психології цей поєдинок буде для нас важчим, ніж в УПЛ.

Ми проаналізували гру з Динамо і розуміємо, що не все нам вдавалось у тому матчі. У Динамо є багато гравців з високим рівнем індивідуальної майстерності і це зіграло свою роль у попередньому результаті. Нам було складно, але, думаю, ми якісно підготуємось до кубкового поєдинку та покажемо кращу гру.

Звісно, Рух гратиме тільки на перемогу. Некоректно порівнювати двоматчеве протистояння з Динамо із двоматчевим протистоянням з Карпатами, коли в чемпіонаті ми поступились, а в Кубку України взяли реванш. Все ж це дві різні команди. Та ми не відходитимемо від своїх ігрових принципів і будемо намагатись грати в той футбол, який пропагує Рух", — наводить слова Пономарьова прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Рух — Динамо Київ відбудеться завтра, 2 квітня, о 18:00 за Києвом.