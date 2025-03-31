Україна

Команда на вірному шляху до історичного досягнення.

Влідислав Кабаєв, вінгер Динамо Київ, поділився думками про можливе чемпіонство свого клубу.

"Боротьба за чемпіонство? Нас переслідує Олександрія, яка показує стабільний футбол протягом усього чемпіонату. Не хочу ображати наших суперників, але треба думати про себе та дивитися на свої результати.

Перший раз в житті я можу перемогти у чемпіонаті України. Не забігатиму наперед, залишилося багато турів. Та ми маємо мету, до якої рухаємося. Хочеться закріпитись у збірній, бо мені вже 29 років. Хочеться більше грати у Лізі чемпіонів, і щоб у Динамо з'явилася третя зірка на емблемі", – розповів Кабаєв.

Нагадаємо, Дубінчак продовжив контракт із Динамо Київ.