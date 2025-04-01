Україна

Гравець Карпат нещодавно встановив рекорд УПЛ.

Атакувальний півзахисник львівських Карпат Бруніньйо поспілкувався з клубною пресслужбою.

Карпати — Чорноморець 4:0 Відео голів та огляд матчу 30.03.2025

Зокрема, 24-річний бразилець висловився про вболівальників "левів", а також свою технічну гру.

"Я вважаю, що Україна історично приймала бразильців. І тут, у Карпатах, це не виключення. Я думаю, що вболівальники прихильно ставляться до бразильців, до їхньої гри. Гадаю, я також викладаюся, роблю свій внесок на полі, допомагаю команді.

Чи важливо для мене грати красиво? Я пригадую своє дитинство у Бразилії. Для нас це було абсолютно звичною річчю — грати на вулиці, демонструвати дриблінг, шукати можливості для завершення атак. Іншими словами, це те, що вже закладено в ДНК кожного бразильця. І я думаю, що саме через це ідея «красивої гри» стала популярною у всьому світі. Я радий, що вболівальникам це подобається. На мою думку, саме так і треба грати у футбол — у такій легкій, розважливій манері. І я вважаю, що це також є й формою розваги, і що ті, хто за цим споглядають, теж отримують від цього насолоду.

Мої виступи в Україні полегшила манера гри команди. Це все наш стиль гри, наш тренер, який дуже любить володіти м'ячем. Якби ми грали в той футбол, де би просто боролися за м'яч і просто закидали його вперед, я, напевно, не виділявся б так, як це є зараз. Гадаю, що це пов'язано з тим, як ми граємо, і це віддзеркалюється на іграх", — цитує Бруніньйо офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, орендований в Атлетіко Мінейро гравець встановив рекорд УПЛ за найшвидшим хет-триком серед легіонерів.