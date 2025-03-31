Україна

Бразилець з Карпат забив три голи за дев’ять хвилин у матчі з Чорноморцем.

Півзахисник Карпат Бруніньйо оформив хет-трик у поєдинку 22-го туру УПЛ проти Чорноморця, допомігши львівській команді здобути розгромну перемогу 4:0.

24-річний бразилець двічі реалізував пенальті на 41-й і 45-й хвилинах, а третій м’яч забив на 50-й хвилині після дальнього удару. Таким чином, Бруніньйо оформив найшвидший хет-трик серед легіонерів в історії УПЛ – за дев’ять хвилин, перевершивши попередній 26-річний рекорд аж на чотири хвилини.

Окрім трьох голів, Бруніньо також відзначився асистом, що зробило його ключовою фігурою матчу.

Зазначимо, що попередній рекорд УПЛ за найшвидшим хет-триком серед легіонерів належав одразу трьом гравцям: грузину Михайлу Поцхверії (Шахтар), поляку Мацею Ковальчику (Арсенал Київ) та бразильцю Матеусу (Дніпро).

Нагадаємо, Бруніньйо виступає у складі Карпат з вересня 2024 року. Він перейшов до львівського клубу на правах оренди з Атлетіко Мінейру.