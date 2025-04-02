Україна

Функціонер Шахтаря прокоментував підготовку до Олександрії.

Донецький Шахтар завершує підготовку до матчу чвертьфіналу Кубка України проти Олександрії на полі суперників.

Олександрія — Шахтар. Напередодні

Спортивний директор "гірників" Дарійо Срна безпосередньо з газону стадіону Ніка прокоментував стан власної команди.

"Очікування від матчу — вихід до півфіналу. Проте з іншого боку розуміємо, що буде дуже складна гра. Останній раз тут, на Ніці, ми вигравали ще до початку повномасштабної війни, у 2021 році. Тут завжди грати складно.

Суперники нині на ходу. Доросла, досвідчена команда. У нас натомість поганий досвід минулої гри проти них на цій арені, 3:4, як і до цього…

Проте це кубкова гра. Лише один матч. Може бути екстратайм, можуть бути пенальті. Сподіваємось, що до цього не дійде, проте ми готові до всього. Наша мета — кубок. Сьогодні робитимемо до цього перший справжній крок, який буде дуже складним.

Звісно, Олександрія для нас нині — принциповий суперник. У них у цьому році історичний результат для клубу, гарний молодий тренер, збалансована команда, досвідчена, доросла. Це все приносить їм результат.

Ми ж, у свою чергу, перебуваємо в такому… дисбалансі, назвемо це так. Бо продали дорослих футболістів, підписали натомість молодих. Складний час, але ми маємо це разом пройти. Я впевнений, що, як мінімум, на папері, у нас божевільний потенціал. Із дев’яти бразильців у нас вісім, яким менше 22 років.

Але це не алібі для нас. Ми — Шахтар, і ми маємо завжди грати на перемогу.

Побачимо, що буде сьогодні. Ключова, дуже важлива гра. Перемога в Кубку — найкоротший шлях до трофею в сезоні, тобто — до єврокубків. Сьогодні робитимемо перший крок у цьому напрямку. Сподіваюсь, без тривог, і що сьогодні вболівальники побачать гарний футбол.

Скільки разів я вигравав кубок України? Я не знаю, якщо чесно. Знаю, що проти Олександрії я грав багато разів. І вигравав, і програвав, і в нічию грали. Тому давайте просто завершимо цей матч, а далі — будемо дивитись", — заявив представник Шахтаря.

Матч Олександрія — Шахтар відбудеться 2 квітня, о 14:00. Долучайтесь до текстової трансляції на нашому сайті.