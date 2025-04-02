Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті оголосила про призначення суддівських бригад на матчі 23 туру української Прем'єр-ліги-2024/25.

Так, матч Динамо Київ — Лівий Берег обслуговуватиме Роман Блавацький, а за систему VAR відповідатиме Михайло Райда.

Поєдинок Шахтар  — Верес довірили Денису Шурману, якому із системою VAR допоможе Олександр Афанасьєв.

УПЛ-2024/25, 23 тур

4 квітня (п’ятниця)

15:30. Інгулець – Оболонь. Арбітр – Олександр Омельченко (Слов’янськ), VAR – Дмитро Панчишин (Харків).

5 квітня (субота)

13:00. Ворскла – Зоря. Арбітр – Євген Цибулько (Черкаська область), VAR – Олексій Деревінський (Хмельницький).

15:30. Чорноморець – ЛНЗ. Арбітр – Сергій Задиран (Київська область), VAR – Максим Козиряцький (Запоріжжя).

6 квітня (неділя)

13:00. Олександрія – Кривбас. Арбітр – Олександр Шандор (Львів), VAR – Ігор Пасхал (Херсон).

15:30. Динамо – Лівий Берег. Арбітр – Роман Блавацький (Львів), VAR – Михайло Райда (Закарпатська область).

18:00. Шахтар – Верес. Арбітр – Денис Шурман (Київська область), VAR – Олександр Афанасьєв (Харків).

7 квітня (понеділок)

15:30. Колос – Рух. Арбітр – Дмитро Кубряк (Одеса), VAR – Дмитро Резніков (Кам’янське).

18:00. Полісся – Карпати. Арбітр – Віктор Копієвський (Кропивницький), VAR – Віталій Романов (Дніпро).

Після 22 турів Динамо Київ (54 очки) очолює турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи Олександрію на чотири бали. Трійку найкращих замикає Шахтар – 44 очки після 21 гри.

Раніше Football.ua підбив підсумки минулих матчів 22 туру УПЛ.