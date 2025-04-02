Система VAR буде присутня на кожному матчі чемпіонату України.
Роман Блавацький, ФК Динамо Київ
02 квітня 2025, 14:26
Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті оголосила про призначення суддівських бригад на матчі 23 туру української Прем'єр-ліги-2024/25.
Так, матч Динамо Київ — Лівий Берег обслуговуватиме Роман Блавацький, а за систему VAR відповідатиме Михайло Райда.
Поєдинок Шахтар — Верес довірили Денису Шурману, якому із системою VAR допоможе Олександр Афанасьєв.
УПЛ-2024/25, 23 тур
4 квітня (п’ятниця)
15:30. Інгулець – Оболонь. Арбітр – Олександр Омельченко (Слов’янськ), VAR – Дмитро Панчишин (Харків).
5 квітня (субота)
13:00. Ворскла – Зоря. Арбітр – Євген Цибулько (Черкаська область), VAR – Олексій Деревінський (Хмельницький).
15:30. Чорноморець – ЛНЗ. Арбітр – Сергій Задиран (Київська область), VAR – Максим Козиряцький (Запоріжжя).
6 квітня (неділя)
13:00. Олександрія – Кривбас. Арбітр – Олександр Шандор (Львів), VAR – Ігор Пасхал (Херсон).
15:30. Динамо – Лівий Берег. Арбітр – Роман Блавацький (Львів), VAR – Михайло Райда (Закарпатська область).
18:00. Шахтар – Верес. Арбітр – Денис Шурман (Київська область), VAR – Олександр Афанасьєв (Харків).
7 квітня (понеділок)
15:30. Колос – Рух. Арбітр – Дмитро Кубряк (Одеса), VAR – Дмитро Резніков (Кам’янське).
18:00. Полісся – Карпати. Арбітр – Віктор Копієвський (Кропивницький), VAR – Віталій Романов (Дніпро).
Після 22 турів Динамо Київ (54 очки) очолює турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи Олександрію на чотири бали. Трійку найкращих замикає Шахтар – 44 очки після 21 гри.
Раніше Football.ua підбив підсумки минулих матчів 22 туру УПЛ.