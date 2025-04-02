Україна

Стали відомі стартові склади команд для чвертьфінального поєдинку Кубку України, у якому зіграють рівненський Верес та житомирське Полісся.

Рівненський Верес та житомирське Полісся зіграють на рівненському Авангарді матч чвертьфіналу Кубка України.

Олег Шандрук, на тлі нічиєї проти петровського Інгульця (0:0), використав із перших хвилин Луана на правому фланзі атаки.

Імад Ашур, після перемоги над черкаським ЛНЗ (1:0), залучив до стартового складу Батісту на вістрі нападу.

Верес: Кожухар — Куція, Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Харатін, Кучеров — Луан, Дахновський — Гайдучик, Степанюк.

Запасні: Б. Когут, Кулик, Протасевич, Чечер, Балаба, Сміян, Кльоц, Баран, Лепський, Венделл, Годя, Шарай, Видрич.



Полісся: Кудрик — Майсурадзе, Віале, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Гуцуляк, Бабенко, Крушинський, Назаренко — Батіста.

Запасні: Волинець, Матич, Тейлор, Хадрой, Мельниченко, Андрієвський, Бітон, Йосефі, Таллес, Гонсалвеш, Лєднєв, Брістрич.



Гра Верес — Полісся почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.