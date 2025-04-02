Україна

Керманич Шахтаря вважає успіх своїх підопічних заслуженим.

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич висловився щодо виїзної звитяги над Олександрією в чвертьфіналі Кубка України-2024/25.

Олександрія — Шахтар 0:1 Відео гола та огляд матчу 02.04.2025

Після інтенсивних 90 хвилин основного часу у виконанні обох команд, підопічні боснійського спеціаліста дотиснули "поліграфів" у напруженому екстратаймі.

"Як у будь-якому кубковому матчі на цьому етапі, головне — пройти далі, і ми це зробили. Вважаю, ми показали хорошу гру. Важкий поєдинок, можна сказати 50 на 50 у перші 50 хвилин. Потім ми зробили певні зміни, і вони додали нам нової енергії, ми почали краще й краще грати з м'ячем. Мушу сказати, що поле було не ідеальним для гарного футболу, але загалом ми здобули заслужену перемогу. Ми не дозволяли супернику створювати багато моментів, зіграли на нуль. Самі мали декілька гольових можливостей, вважаю, що могли б забити раніше, але в цілому заслужили на перемогу в цій грі. Тож хочу похвалити усіх своїх футболістів, тому що вони були організовані, дисципліновані, наполегливо працювали та мали багато хороших епізодів з м'ячем. Гарна та важлива перемога, проходимо далі", — цитує Пушича офіційний сайт "гірників".