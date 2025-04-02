Україна

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку Кубка України, що відбувся 2 квітня 2025 року.

У рамках чвертьфіналу Кубка України-2024/25 київське Динамо здобуло мінімальну перемогу над львівським Рухом та пробилося до наступної стадії турніру.

Автором єдиного гола в цьому протистоянні став Олександр Піхальонок, який своїм м'ячем на 43-й хвилині у підсумку вивів "біло-синіх" до кубкового півфіналу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рух Львів — Динамо Київ у рамках 1/4 фіналу Кубка України-2024/25:

Рух — Динамо Київ 0:1

Гол: Піхальонок, 43



Рух: Ледвій — Слюбик, Дідик, Холод (Алмазбеков, 76) — Кітела (Лях, 67), Рябов (Едсон, 76), Слюсар (Горін, 56), Роман — Климчук (Фаал, 76), Карабін, Пастух.



Динамо Київ: Моргун — Караваєв, Дячук, Біловар (Попов, 81), Вівчаренко — Бражко, Рубчинський — Волошин (Кабаєв, 59), Піхальонок (Шапаренко, 69), Брагару (Ярмоленко, 70) — Герреро (Пономаренко, 59).



Попередження: Слюсар — Рубчинський