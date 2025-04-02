Дивіться відео найкращих моментів поєдинку Кубка України, що відбувся 2 квітня 2025 року.
Рух — Динамо Київ
02 квітня 2025, 21:21
У рамках чвертьфіналу Кубка України-2024/25 київське Динамо здобуло мінімальну перемогу над львівським Рухом та пробилося до наступної стадії турніру.
Автором єдиного гола в цьому протистоянні став Олександр Піхальонок, який своїм м'ячем на 43-й хвилині у підсумку вивів "біло-синіх" до кубкового півфіналу.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рух Львів — Динамо Київ у рамках 1/4 фіналу Кубка України-2024/25:
Рух — Динамо Київ 0:1
Гол: Піхальонок, 43
Рух: Ледвій — Слюбик, Дідик, Холод (Алмазбеков, 76) — Кітела (Лях, 67), Рябов (Едсон, 76), Слюсар (Горін, 56), Роман — Климчук (Фаал, 76), Карабін, Пастух.
Динамо Київ: Моргун — Караваєв, Дячук, Біловар (Попов, 81), Вівчаренко — Бражко, Рубчинський — Волошин (Кабаєв, 59), Піхальонок (Шапаренко, 69), Брагару (Ярмоленко, 70) — Герреро (Пономаренко, 59).
Попередження: Слюсар — Рубчинський