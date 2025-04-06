Україна

Керманич Ворскли прокоментував поразку від Зорі.

Полтавська Ворскла напередодні поступилась луганській Зорі у домашньому матчі в рамках двадцять третього туру української Прем’єр-ліги.

Ворскла — Зоря 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "зелено-білих" Юрій Максимов прокоментував виступ власної команди.

"Ми програвали 0:1, треба було якось рятувати гру. Ще й залишились у меншості при цьому. Але втрачати було нічого. Пішли грати у ризикований футбол, провели заміни.

Вийшли футболісти більше атакувального плану. Треба було відіграватись — і відігралися. Але прикрий гол у кінці...

Що говорив хлопцям після гри? А що їм сказати? Засмучені сидять. Тільки подяка, що вони старались, віддавались на полі, трималися один за одного. Таке буває у футболі. Тяжко, що пропустили на останніх хвилинах. Щось таке твориться.

Вилучення? Попереджали Скляра, що у нього вже є жовта картка, щоб не трапилась друга, не було вилучення. У цьому моменті я не можу нічого сказати. Антюх вже прокидав м'яч. Таке рішення було у нього. Це треба дивитись, а потім вже розбирати.

Ієде? Хороший хлопець, але на тренуваннях не викладається на повну. Дали грати стільки, скільки вважали за потрібне. Ми на нього розраховуємо — і на наступну гру також.

Ндукве так само випускаємо настільки, наскільки гравець готовий. Коли інші гравці підсідають, він виходить", — заявив український фахівець.

У наступному турі полтавська Ворскла прийматиме житомирське Полісся.