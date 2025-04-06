Україна

Керманич Чорноморця прокоментував перемогу над ЛНЗ.

Одеський Чорноморець напередодні поступилась луганській Зорі у домашньому матчі в рамках двадцять третього туру української Прем’єр-ліги.

Чорноморець — ЛНЗ 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "моряків" Олександр Кучер прокоментував виступ власної команди.

"Дякую всім за привітання. Вважаю, що всі ігри будуть складні — легких у нас ігор точно вже не буде. Усі бачили наш календар. Готуватимемось.

Утрачати на перших хвилинах матчу гравця було боляче для нас, бо команда функціонально не готова в плані замін.

Щодо ушкодження Шпорна, то наразі не можу нічого сказати. Мабуть зроблять МРТ, лікарі оглянуть.

Ярослав Ракіцький готувався, просився, рвався до бою. Ми розуміли, що він не зможе зіграти повний матч. Була запланована заміна, щоб замінити його на 60-65 хвилині.

Він зробив свою справу. У обороні був, попереду створив момент. Команда перемогла, дуже вдячний йому, за те, що повернувся на поле і допомагає нам.

Він — досвідчена людина. Усі його поважають, прислухаються. Він для нас вагомий гравець.

Головне було витримати фізично. Хотіли використати свої стандарти, напрацювали їх і десь нам це допомагало.

Могли більше забити, але одного м’яча вистачило, це тішить.

Можу виділити всю команду. Хто вийшов в старті, хто на заміну. Була одна команда, один колектив. Вони віддавались, бились за кожний м’яч. Мені це дуже сподобалось.

Ми намагаємось залишити Чорноморець у Прем’єр-Лізі", — заявив український фахівець.

У наступному турі одеський Чорноморець гостюватиме в київської Оболоні