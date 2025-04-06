Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 23-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Олександрія та криворізький Кривбас.

Олександрія та криворізький Кривбас зіграють на Ніці в двадцять третьому турі української Прем'єр-ліги.

Руслан Ротань, після кубкової поразки від донецького Шахтаря (0:1), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Юрій Вернидуб, на тлі перемоги над полтавською Ворсклою (1:0), залучив до стартового складу Ілича в опорну зону, тоді як Луньов гратиме під нападником Сосою.

Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Мишньов, Калюжний, Шепелєв — Безерра, Філіппов, Цара.

Запасні: Долгий, Макаренко, Ндіка, Логінов, Ващенко, Бєляєв, Джевані, Смирний, Козак, Шостак, Макаренко.



Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Конате, Романчук, Дібанго — Ілич, Ікенна — Д. Кузик, Луньов, Задерака — Соса.