Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 23-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Олександрія та криворізький Кривбас.
Даніель Соса, фото ФК Кривбас
06 квітня 2025, 12:10
Олександрія та криворізький Кривбас зіграють на Ніці в двадцять третьому турі української Прем'єр-ліги.
Руслан Ротань, після кубкової поразки від донецького Шахтаря (0:1), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.
Юрій Вернидуб, на тлі перемоги над полтавською Ворсклою (1:0), залучив до стартового складу Ілича в опорну зону, тоді як Луньов гратиме під нападником Сосою.
Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Мишньов, Калюжний, Шепелєв — Безерра, Філіппов, Цара.
Запасні: Долгий, Макаренко, Ндіка, Логінов, Ващенко, Бєляєв, Джевані, Смирний, Козак, Шостак, Макаренко.
Запасні: Маханьков, Хома, Вілівальд, Бандейра, Юрчец, Вакулко, Ндомбазі, Каменський, Аморозо, Гонсалес, Мендоза.
Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Конате, Романчук, Дібанго — Ілич, Ікенна — Д. Кузик, Луньов, Задерака — Соса.
Гра Олександрія — Кривбас почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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