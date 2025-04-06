Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 23-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють донецький Шахтар та рівненський Верес.

Донецький Шахтар та рівненський Верес зіграють у двадцять третьому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Лівий Берег.

Маріно Пушич, на тлі кубкової перемоги над Олександрією (1:0), використав із перших хвилин Грама та Азарові в обороні, тоді як Бондаренко гратиме в центрі поля, а Аліссон та Еліас розташуються в атаці.

Олег Шандрук, після кубкової поразки від житомирського Полісся (0:1), залучив до стартового складу Протасевича на правому фланзі захисту, тоді як Кльоц гратиме в опорній зоні.

Шахтар: Д. Різник — Вінісіус, Грам, Матвієнко, Азарові — Бондаренко, Марлон, Судаков — Аліссон, Еліас, Кевін.

Запасні: Фесюн, Траоре, Бондар, Егіналду, Швед, Педріньйо Азеведо, Глущенко, Назарина, Педріньйо да Сілва, Невертон, Фарина.



Верес: Кожухар — Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Кльоц, Харатін — Луан, Дахновський — Степанюк, Гайдучик.

Запасні: Б. Когут, Чечер, Балаба, Сміян, Куція, Кучеров, Баран, Годя, Лепський, Видрич, Венделл.



Гра Шахтар — Верес почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.