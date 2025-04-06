Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 23-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють донецький Шахтар та рівненський Верес.
Аліссон, фото ФК Шахтар
06 квітня 2025, 16:59
Донецький Шахтар та рівненський Верес зіграють у двадцять третьому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Лівий Берег.
Маріно Пушич, на тлі кубкової перемоги над Олександрією (1:0), використав із перших хвилин Грама та Азарові в обороні, тоді як Бондаренко гратиме в центрі поля, а Аліссон та Еліас розташуються в атаці.
Олег Шандрук, після кубкової поразки від житомирського Полісся (0:1), залучив до стартового складу Протасевича на правому фланзі захисту, тоді як Кльоц гратиме в опорній зоні.
Шахтар: Д. Різник — Вінісіус, Грам, Матвієнко, Азарові — Бондаренко, Марлон, Судаков — Аліссон, Еліас, Кевін.
Запасні: Фесюн, Траоре, Бондар, Егіналду, Швед, Педріньйо Азеведо, Глущенко, Назарина, Педріньйо да Сілва, Невертон, Фарина.
Верес: Кожухар — Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Кльоц, Харатін — Луан, Дахновський — Степанюк, Гайдучик.
Запасні: Б. Когут, Чечер, Балаба, Сміян, Куція, Кучеров, Баран, Годя, Лепський, Видрич, Венделл.
Гра Шахтар — Верес почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.