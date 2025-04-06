Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 23-го туру чемпіонату України, який відбудеться 6 квітня та розпочнеться о 18:00.

Донецький Шахтар та рівненський Верес продовжуватимуть програму двадцять третього туру української Прем’єр-ліги.

ШАХТАР — ВЕРЕС

НЕДІЛЯ, 6 КВІТНЯ, 18:00. ЛІВИЙ БЕРЕГ, КИЇВ. АРБІТР — ДЕНИС ШУРМАН (КИЇВСЬКА ОБЛ.)

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Це буде той випадок, коли на вихідних зустрічаються дві команди, які посеред тижня провели овертайми в матчах чвертьфіналів Кубка України та завершили їх із протилежними емоціями. Колектив Маріно Пушича таки переборов Олександрію на її полі, а ось у історії "вовчого дербі" та протистояння підопічних Олега Шандрука й житомирського Полісся був негативний для "червоно-чорних" результат (0:1). Власне, тепер команда Імада Ашура гратиме проти Шахтаря в півфіналі, тож Верес може розповісти, як воно було впродовж напружених 120 хвилин.

Проте зараз нас цікавлять виключно наслідки цих овертаймів у контексті готовності команд зіграти чи не центральний матч усього вікенду в нашій країні. Принаймні готовність рівненців вставляти палки в колеса нашим грандам говорить про те, що таким він і має бути.

Фактор утоми може зіграти ключову роль, бо якщо в Пушича є можливість залучити більш свіжих гравців, то Шандруку або доведеться виставляти чи не резервний склад, або "добивати" традиційну основну гру, і зрештою ми подивимось, на скільки її вистачить.

При цьому Вересу в цій грі фактичного нічого втрачати. До єврокубків "червоно-чорні" зможуть пробитись лише за божевільним збігом обставин, тоді як Шахтарю достатньо ще раз десь утратити залікові бали, щоб уже остаточно припинити розмови про збереження чемпіонського статусу. Та й Олександрія може відірватись на майже недосяжну кількість балів водночас.

А отже "гірникам" доведеться проводити третій дуже важкий матч за тиждень, і чи готові вони до цього — слушне питання. Навіть більш складний період у них ще попереду — тоді, коли буде той самий півфінал проти Полісся, а потім Класичне вихідними.

Орієнтовні склади команд

Шахтар: Д. Різник – Азарові, Матвієнко, Бондар, Вінісіус – Судаков, Марлон, Бондаренко – Кевін, Еліас, Аліссон.

Верес: Кожухар — Куція, Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Харатін, Кучеров — Луан, Дахновський — Годя, Степанюк.

Форма команд

Особисті зустрічі