Україна

Автор голу у ворота ковалівців висловився після матчу.

Центрхав Руху Ярослав Карабін прокоментував перемогу своєї команди в матчі з Колосом (1:0) в УПЛ.

"Це була складна гра, але ми боролись до кінця і здобули таку бажану перемогу. Всі задоволені цим результатом. Радий, що вдалося допомогти команді перемогти. Сподіваюсь, що зможу продовжити забивати голи і в наступних іграх.

Колос особливо не здивував, адже ми якісно підготувались до цього матчу. Ковалівці зіграли так, як про це нам говорив наш тренерський штаб. Рух мав ще кілька хороших нагод, аби збільшити свою перевагу, але команді вистачило для перемоги і одного голу", — сказав Карабін.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Колос — Рух у рамках 23-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25.