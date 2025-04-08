Дирекція з проведення Кубка України затвердила розклад матчів 1/2 фіналу турніру у сезоні-2024/25.

Нагадаємо, у півфіналах Буковина зіграє проти київського Динамо, а Полісся зустрінеться з Шахтарем.

Обидва матчі відбудуться 23 квітня.

Розклад матчів 1/2 фіналу Кубка України:

16:00 Буковина — Динамо Київ. Львів. Стадіон Україна (попередньо, місце проведення буде підтверджено пізніше).

18:00 Полісся — Шахтар. Житомир. Центральний стадіон.

Нагадаємо, фінал турніру заплановано на 14 травня, і він пройде на Центральному стадіоні у місті Житомир.