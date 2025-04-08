Буковина зіграє проти Динамо, а Полісся прийме Шахтар.
Гравці Динамо, ФК Динамо Київ
08 квітня 2025, 15:20
Дирекція з проведення Кубка України затвердила розклад матчів 1/2 фіналу турніру у сезоні-2024/25.
Нагадаємо, у півфіналах Буковина зіграє проти київського Динамо, а Полісся зустрінеться з Шахтарем.
Обидва матчі відбудуться 23 квітня.
Розклад матчів 1/2 фіналу Кубка України:
16:00 Буковина — Динамо Київ. Львів. Стадіон Україна (попередньо, місце проведення буде підтверджено пізніше).
18:00 Полісся — Шахтар. Житомир. Центральний стадіон.
Нагадаємо, фінал турніру заплановано на 14 травня, і він пройде на Центральному стадіоні у місті Житомир.