Україна

Молодим бразильським вінгером також цікавляться клуби АПЛ, але скаут неаполітанців особисто стежить за гравцем "гірників".

Кевін Сантос Лопес де Маседо, або просто Кевін, влітку може вирушити до італійської Серії А на тлі потрапляння до сфери інтересів Наполі. Про це повідомляє AreaNapoli.

За інформацією джерела, 20-річний вінгер донецького Шахтаря є одним із пріоритетних варіантів для трансферної кампанії неаполітанців у червні. Зазначаєтсья, що скаут клубу Джованні Манна особисто стежить за прогресом футболіста.

Стверджується, орім Наполі, за Кевіном стежать і клуби англійської Прем’єр-ліги. Якщо взимку трансфер оцінився у 25 мільйонів євро, то влітку сума, ймовірно, зросте до 30 мільйонів євро, — вважають в італійському ЗМІ.

Також у сфері уваги неаполітанців — Мейсон Грінвуд із Марселя, однак його трансферна вартість значно вища: французький клуб просить за англійця близько 50 мільйонів євро.

У сезоні 2023/24 Кевін вже забив за Шахтар 6 голів та віддав 3 асисти у 26 матчах у всіх турнірах, включаючи Лігу чемпіонів, УПЛ та Кубок України.

Зазначимо, що за Наполі вже виступає один колишній вінгер Шахтаря Давід Нерес, тоді як самим неаполітанцям також приписували конкретний інтерес до підписання талановитого плеймейкера "гірників" Георгія Судакова.