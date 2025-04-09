Система VAR буде присутня на кожному матчі чемпіонату України.
Микола Балакін, ФК Динамо Київ
09 квітня 2025, 17:52
Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті оголосила про призначення суддівських бригад на матчі 24 туру української Прем'єр-ліги-2024/25.
Так, матч Кривбас — Динамо Київ обслуговуватиме Микола Балакін, а за систему VAR відповідатиме Володимир Новохатній.
Поєдинок ЛНЗ — Шахтар довірили Дмитру Панчишину, якому із системою VAR допоможе Роман Блавацький.
УПЛ-2024/25. 24 тур
11 квітня (п’ятниця)
15:30. ЛНЗ – Шахтар. Арбітр – Дмитро Панчишин (Харків), VAR – Роман Блавацький (Львів).
12 квітня (субота)
13:00. Кривбас – Динамо. Арбітр – Микола Балакін (Київська область), VAR – Володимир Новохатній (Черкаси).
15:30. Рух – Олександрія. Арбітр – Олександр Афанасьєв (Харків), VAR – Михайло Райда (Закарпатська область).
18:00. Оболонь – Чорноморець. Арбітр – Олексій Деревинський (Хмельницький), VAR – Денис Шурман (Київська область).
13 квітня (неділя)
13:00. Ворскла – Полісся. Арбітр – Віталій Романов (Дніпро), VAR – Сергій Задиран (Київська область).
15:30. Лівий Берег – Колос. Арбітр – Андрій Коваленко (Полтава), VAR – Олександр Шандор (Львів).
18:00. Зоря – Верес. Арбітр – Клим Заброда (Київ), VAR – Віктор Копієвський (Кропивницький).
14 квітня (понеділок)
15:30. Інгулець – Карпати. Арбітр – Дмитро Євтухов (Дніпро), VAR – Олександр Солов’ян (Київська область).
Після 23 турів Динамо очолює УПЛ, набравши 57 очок, що на чотири бали більше, ніж у Олександрії. Трійку найкращих замикає Шахтар – 47 очок після 22 матчів.
Раніше Football.ua підбив підсумки минулих матчів 23 туру УПЛ.