Україна

Система VAR буде присутня на кожному матчі чемпіонату України.

Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті оголосила про призначення суддівських бригад на матчі 24 туру української Прем'єр-ліги-2024/25.

Так, матч Кривбас — Динамо Київ обслуговуватиме Микола Балакін, а за систему VAR відповідатиме Володимир Новохатній.

Поєдинок ЛНЗ — Шахтар довірили Дмитру Панчишину, якому із системою VAR допоможе Роман Блавацький.

УПЛ-2024/25. 24 тур

11 квітня (п’ятниця)

15:30. ЛНЗ – Шахтар. Арбітр – Дмитро Панчишин (Харків), VAR – Роман Блавацький (Львів).

12 квітня (субота)

13:00. Кривбас – Динамо. Арбітр – Микола Балакін (Київська область), VAR – Володимир Новохатній (Черкаси).

15:30. Рух – Олександрія. Арбітр – Олександр Афанасьєв (Харків), VAR – Михайло Райда (Закарпатська область).

18:00. Оболонь – Чорноморець. Арбітр – Олексій Деревинський (Хмельницький), VAR – Денис Шурман (Київська область).

13 квітня (неділя)

13:00. Ворскла – Полісся. Арбітр – Віталій Романов (Дніпро), VAR – Сергій Задиран (Київська область).

15:30. Лівий Берег – Колос. Арбітр – Андрій Коваленко (Полтава), VAR – Олександр Шандор (Львів).

18:00. Зоря – Верес. Арбітр – Клим Заброда (Київ), VAR – Віктор Копієвський (Кропивницький).

14 квітня (понеділок)

15:30. Інгулець – Карпати. Арбітр – Дмитро Євтухов (Дніпро), VAR – Олександр Солов’ян (Київська область).

Після 23 турів Динамо очолює УПЛ, набравши 57 очок, що на чотири бали більше, ніж у Олександрії. Трійку найкращих замикає Шахтар – 47 очок після 22 матчів.

Раніше Football.ua підбив підсумки минулих матчів 23 туру УПЛ.