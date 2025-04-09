Україна

Чернівецька команда не може у такий короткий термін виправити недоліки своєї арени.

Чернівецька Буковина на своєму офіційному сайті підтвердила, що півфінальний матч Кубка України проти київського Динамо пройде у Львові.

"Згідно з регламентом Кубка України матчі, починаючи з чвертьфінальної стадії, повинні проводитися на стадіонах, які відповідають нормам категорійності стадіонів третьої та четвертої категорії або бути у списку стадіонів, котрі мають право приймати поєдинки УПЛ.

Комітет з питань стадіонів та безпеки проведення змагань УАФ дозволив нам провести чвертьфінальний кубковий матч проти сумської Вікторії у Чернівцях, оскільки футбольним клубом Буковина були проведені необхідні роботи на стадіоні та усунуті всі недоліки та зауваження у відведений для цього термін. Також одним із факторів було те, що обидві команди – представники Першої ліги.

Але наш стадіон все ще не підходить під всі необхідні критерії для проведення матчу 1/2 фіналу Кубка України. Є цілий перелік вимог, яким не відповідає стадіон Буковина для того, щоб приймати півфінальний поєдинок кубкового турніру.

На жаль, оперативно виправити всі недоліки у нас фізично немає змоги, тому з Динамо зіграємо у Львові на стадіоні Україна. Прикро, що цей історичний матч відбудеться не у Чернівцях, адже для нашого міста, для наших вболівальників – це по-справжньому епохальна подія. Ми б дуже хотіли зіграти проти Динамо на стадіоні Буковина при підтримці рідних вболівальників, однак прийматимемо киян у Львові", — сказав директор клубу Ігор Наболотний.

Таким чином, матч Буковина – Динамо Київ пройде 23 квітня на стадіоні Україна у Львові. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за Києвом.