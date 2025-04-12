Україна

Півзахисник Шахтаря прокоментував перемогу над ЛНЗ.

Донецький Шахтар напередодні обіграв черкаський ЛНЗ у гостьовому поєдинку двадцять четвертого туру української Прем’єр-ліги.

ЛНЗ — Шахтар 1:4 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "гірників" Марлон Гомес прокоментував успіх власної команди.

"Вважаю, це був гідний матч у нашому виконанні. Шахтар продемонстрував той стиль гри, що ми прагнемо сповідувати, показали те, як ми хочемо виглядати на футбольному полі: високо зустрічали суперника, створили багато чудових моментів.

Можливо, могли краще проявити себе на стадії завершення, але, оцінюючи поєдинок у цілому, можу сказати, що це чергова важлива перемога, здобута в якісному стилі.

Дійсно, радий забити сьогодні. Якщо загалом оцінювати мою низьку результативність за останній період, то більшу частину матчів я проводив на позиції опорного півзахисника, що не сприяє високій результативності. Але сьогодні я радий, що зміг взяти участь у трьох голах команди — двічі відзначився сам і також посприяв автоголу.

Знову ж таки, приємно забивати голи чи віддавати асисти, але для мене найголовніше — це командні досягнення, тому я готовий грати там, де мене бачитиме тренер і де я, на його думку, приноситиму користь команді. А все інше — похідне.

Під час гри відчував невеличкий тиск у ногах, тому поле залишав уже босоніж. Це — звичайна терапія, яку необхідно пройти для кращого самопочуття. Скинувши взуття, я певною мірою наче звільнився від цього тиску, що відчував під час гри. Тож нічого серйозного — просто додаткові заходи безпеки.

Дійсно, сьогодні було трохи холодно. Особисто я родом із Ріо-де-Жанейро, де в цей період 30–40 градусів тепла, але я вже більше року в Україні і певною мірою адаптувався. Хоча останні кілька днів справді були дуже холодними, тому було складно, тим паче дехто з нас ніколи в житті не бачив снігу.

Але ми повинні звикати — усі, хто погодився приїхати сюди та виступати і дарувати радість уболівальникам. Україна — чудова країна. Мені подобається знаходитися в Києві чи Львові, залежно від того, де маємо бути згідно з нашим календарем. Дуже радий перебувати тут і загалом радий будь-якій погоді!", — заявив бразильський виконавець.

Наступний матч донецький Шахтар дограватиме на виїзді у криворізького Кривбасу.