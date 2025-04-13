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Форвард прокоментував поразку від Динамо Київ.

Криворізький Кривбас напередодні поступився київському Динамо в домашньому матчі двадцять четвертого туру української Прем’єр-ліги.

Кривбас — Динамо Київ 0:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри дебютант "червоно-білих" у цій грі, нападник Володимир Мулик, прокоментував виступ власної команди.

"Перш за все, я дякую тренерському штабу та всім, хто долучився до мого цієї події. Це був мій дебют в УПЛ. Я довго цього чекав, і нарешті це трапилось. Я дуже радий цьому, і коли виходив на заміну, мені Юрій Миколайович сказав максимально старатись, віддаватись на полі та знайти свій момент.

У нас були моменти, які справді потрібно було реалізовувати, але десь не вистачило якогось, можливо, фарту в завершальній стадії. Були два класні штрафні. Але нічого, потрібно над цим працювати на тренуваннях і вдосконалюватись.

Була задача спрямовувати м’яч уперед швидше, швидше, тому що ще було багато часу, і можна було перевернути хід гри.

Не знаю, чи остаточно зламав гру другий гол, але дуже сильно похитнув нашу ситуацію.

Я також дякую всім уболівальникам і Кривому Рогу за те, що приходять на матчі підтримувати. Їх дуже багато, і справді команда віддається для цього міста, для героїв. Хочу сказати їм велике дякую", — заявив український виконавець.

У наступному турі криворізький Кривбас прийматиме луганську Зорю, тоді як посеред тижня дограватиме тайм проти донецького Шахтаря.