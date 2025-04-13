Керманич Руху прокоментував нічию проти Олександрії.
Віталій Пономарьов, фото ФК Рух Львів
13 квітня 2025, 08:50
Львівський Рух напередодні зіграв унічию проти Олександрії в домашньому матчі двадцять четвертого туру української Прем’єр-ліги.
Рух — Олександрія 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ
Після завершення гри головний тренер "жовто-чорних" Віталій Пономарьов прокоментував виступ власної команди.
"Це був складний матч проти команди, яка зараз бореться за чемпіонство. Ми налаштовувались дати бій супернику.
Перший тайм був практично без моментів, але в кінці ми припустились грубої помилки та пропустили необов’язковий гол.
У другому таймі й ми хотіли відігратись, і Олександрія хотіла перемогти, тож моментів стало більше. На мою думку, це була рівна гра. Задоволений тим, що команда другий матч поспіль набирає очки. Це дуже важливо для нас в психологічному плані.
Ті хлопці, які вийшли на заміну, посилили гру. Я дуже радий, що Бабукар Фаал забив свій дебютний гол. Це хороший нападник, який дуже якісно працює на полі. Звісно, фізично він ще не в оптимальних кондиціях, але цей гол дуже важливий для Бабукара в плані психології. Я переконаний, що він ще допоможе нашій команді здобувати позитивний результат.
100 матчів в УПЛ у складі Руху — важливе досягнення для Юрія Климчука і я хочу його з цим привітати. Це перший гравець у клубі, який досягнув такого. У нас молода команда, а Юра — лідер нашого колективу. Він дуже професійно ставиться до своїх обов’язків і такі футболісти як Климчук важливі для стратегії нашого клубу — він зразок для молодих гравців, які лише починають грати в УПЛ.
Ми не дивимось, із ким граємо — із Олександрією, Карпатами чи з Колосом. Для нас важливо набирати очки в кожному матчі і в кожній грі Рух хоче перемагати.
Важливо виконати свої турнірні задачі, щоб мати поле для експериментів. Від нас пішло п’ять футболістів, і треба, щоб молодь, яка їх замінила, звикла до наших вимог і почала приносити результат", — заявив український фахівець.
У наступному турі львівський Рух проведе гостьове дербі проти Карпат.