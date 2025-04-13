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Керманич Руху прокоментував нічию проти Олександрії.

Львівський Рух напередодні зіграв унічию проти Олександрії в домашньому матчі двадцять четвертого туру української Прем’єр-ліги.

Рух — Олександрія 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "жовто-чорних" Віталій Пономарьов прокоментував виступ власної команди.

"Це був складний матч проти команди, яка зараз бореться за чемпіонство. Ми налаштовувались дати бій супернику.

Перший тайм був практично без моментів, але в кінці ми припустились грубої помилки та пропустили необов’язковий гол.

У другому таймі й ми хотіли відігратись, і Олександрія хотіла перемогти, тож моментів стало більше. На мою думку, це була рівна гра. Задоволений тим, що команда другий матч поспіль набирає очки. Це дуже важливо для нас в психологічному плані.

Ті хлопці, які вийшли на заміну, посилили гру. Я дуже радий, що Бабукар Фаал забив свій дебютний гол. Це хороший нападник, який дуже якісно працює на полі. Звісно, фізично він ще не в оптимальних кондиціях, але цей гол дуже важливий для Бабукара в плані психології. Я переконаний, що він ще допоможе нашій команді здобувати позитивний результат.

100 матчів в УПЛ у складі Руху — важливе досягнення для Юрія Климчука і я хочу його з цим привітати. Це перший гравець у клубі, який досягнув такого. У нас молода команда, а Юра — лідер нашого колективу. Він дуже професійно ставиться до своїх обов’язків і такі футболісти як Климчук важливі для стратегії нашого клубу — він зразок для молодих гравців, які лише починають грати в УПЛ.

Ми не дивимось, із ким граємо — із Олександрією, Карпатами чи з Колосом. Для нас важливо набирати очки в кожному матчі і в кожній грі Рух хоче перемагати.

Важливо виконати свої турнірні задачі, щоб мати поле для експериментів. Від нас пішло п’ять футболістів, і треба, щоб молодь, яка їх замінила, звикла до наших вимог і почала приносити результат", — заявив український фахівець.

У наступному турі львівський Рух проведе гостьове дербі проти Карпат.