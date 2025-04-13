Форвард Руху прокоментував нічию проти Олександрії.
Юрій Климчук, фото ФК Рух
13 квітня 2025, 09:10
Напередодні львівський Рух зіграв унічию проти Олександрії в домашньому матчі двадцять четвертого туру української Прем’єр-ліги.
Рух — Олександрія 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ
Після завершення гри нападник "жовто-чорних" Юрій Климчук прокоментував виступ власної команди.
"Я у команді ще з часів виступів у Першій лізі й разом із партнерами виводив Рух до УПЛ. Це був великий шлях розвитку клубу — я бачив, як з фактично з нуля будувалася Академія і команда робила перші кроки в "елітному" дивізіоні.
Тож дуже радий і пишаюсь, що став першим гравцем Руху, який зіграв 100 матчів за клуб в УПЛ — це для мене велике досягнення. Такого ніхто не робив раніше, тож я з великою гордістю гратиму за цю емблему на футболці і в наступних матчах та буду ще більш умотивований.
Щодо гри, то Рух знову пропустив необов’язковий гол у роздягальню. Треба розібрати цей епізод та зробити висновки, щоб не повторити таку помилку. Добре, що гравці не опустили голову та змогли вибороти нічию в матчі з непростим суперником.
Ми вивчали сильні та слабкі сторони Олександрії. Вважаю, що якщо не брати до уваги пропущений гол, то нам вдалось нейтралізувати своїх опонентів.
Хочу привітати Бабукара Фаала з дебютним голом за Рух. Я тренуюсь із ним щодня, бачу, на що він здатен. У Бабу чудові дані. Він талановитий і молодий нападник, тож в нього ще все попереду.
Далі в нас матч із Карпатами, але для нас це такий же суперник, як й інші 14 команд в чемпіонаті. За перемогу в цьому поєдинку даватимуть ті ж самі три очки, які і в інших матчах.
Для нас важливо здобувати позитивний результат в кожній грі. Тож треба буде якісно підготуватись до цього матчу і проаналізувати гру суперників", — заявив український виконавець.
У наступному турі львівський Рух проведе гостьове дербі проти Карпат.