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Форвард Руху прокоментував нічию проти Олександрії.

У домашньому матчі двадцять четвертого туру української Прем’єр-ліги напередодні львівський Рух зіграв унічию проти Олександрії.

Рух — Олександрія 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри нападник "жовто-чорних" Бабукар Фаал прокоментував виступ власної команди.

"Дуже радий забити свій перший гол за Рух — це дійсно чудове відчуття. Пройшла подача з флангу і я побачив, що м’яч летить до Ярослава Карабіна. Розумів, що потрібно відкритись поблизу дальньої стійки, тож я побіг туди і зумів замкнути цю скидку. Я довго чекав на цей гол, тож зараз дуже щасливий. Це була важка гра, тож чудово, що вдалося допомогти команді врятувати нічию.

Рух задоволений таким результатом, адже нам протистояла серйозна команда. Олександрія показує хорошу гру і заслужено бореться за чемпіонство в цьому сезоні.

Завжди цікаво кинути виклик грандам і дуже приємно заробляти очки в таких матчах. Ми робитимемо все можливе, щоб продовжувати здобувати позитивні результати і в наступних іграх.

Мені подобається атмосфера і в колективі, і сьогодні на стадіоні. Уболівальники гучно підтримували як команду, так і персонально мене. Приємно грати, коли глядачі женуть тебе вперед — це додає додаткових емоцій", — заявив гамбійський виконавець.

У наступному турі львівський Рух проведе гостьове дербі проти Карпат.