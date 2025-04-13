Україна

У переддень поєдинку УПЛ проти Зорі наставник рівненського Вереса Олег Шандрук розповів про підготовку до гри та сильні сторони суперника.

Головний тренер Вереса Олег Шандрук поділився очікуваннями від поєдинку 24 туру VBET УПЛ проти луганської Зорі. Наставник рівнян зазначив, що, попри складні погодні умови в Рівному, команда повністю виконала запланований обсяг підготовки.

"Попри сніг та мороз, які вирували у Рівному упродовж тижня, що минає, команда виконала увесь запланований обсяг роботи. Хочу висловити подяку працівникам, які в таких умовах зуміли прекрасно підготувати до занять тренувальні поля на базі та стадіоні. До гри із Зорею команда підходить у позитивному настрої.

Щодо майбутнього матчу — головне для нас зробити роботу над помилками після минулої гри. Зоря — достатньо кваліфікований суперник, регулярно здобуває очки і перебуває у верхній частині таблиці. Це точно буде цікаве протистояння.

Сильні сторони Зорі — це гра у фазі атаки, гра на м’ячі. Усі гравці атакувальної ланки заслуговують на увагу. Той же Мічін, той же Будківський. Тому, я б відзначив саме атакувальну ланку суперника", — сказав Шандрук.

​Матч 24-го туру VBET Української Прем'єр-ліги між луганською Зорею та рівненським Вересом відбудеться сьогодні, 13 квітня 2025 року, о 18:00 за київським часом. Поєдинок пройде на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського в Києві.​