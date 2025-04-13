У переддень поєдинку УПЛ проти Зорі наставник рівненського Вереса Олег Шандрук розповів про підготовку до гри та сильні сторони суперника.
Олег Шандрук, Верес
13 квітня 2025, 14:55
Головний тренер Вереса Олег Шандрук поділився очікуваннями від поєдинку 24 туру VBET УПЛ проти луганської Зорі. Наставник рівнян зазначив, що, попри складні погодні умови в Рівному, команда повністю виконала запланований обсяг підготовки.
"Попри сніг та мороз, які вирували у Рівному упродовж тижня, що минає, команда виконала увесь запланований обсяг роботи. Хочу висловити подяку працівникам, які в таких умовах зуміли прекрасно підготувати до занять тренувальні поля на базі та стадіоні. До гри із Зорею команда підходить у позитивному настрої.
Щодо майбутнього матчу — головне для нас зробити роботу над помилками після минулої гри. Зоря — достатньо кваліфікований суперник, регулярно здобуває очки і перебуває у верхній частині таблиці. Це точно буде цікаве протистояння.
Сильні сторони Зорі — це гра у фазі атаки, гра на м’ячі. Усі гравці атакувальної ланки заслуговують на увагу. Той же Мічін, той же Будківський. Тому, я б відзначив саме атакувальну ланку суперника", — сказав Шандрук.
Матч 24-го туру VBET Української Прем'єр-ліги між луганською Зорею та рівненським Вересом відбудеться сьогодні, 13 квітня 2025 року, о 18:00 за київським часом. Поєдинок пройде на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського в Києві.