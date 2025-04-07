Україна

Коментар бразильського виконавця після гри УПЛ.

Півзахисник Шахтаря Педріньйо поділився враженнями від перемоги над Вересом (3:0) та оцінив шанси команди в боротьбі за чемпіонство.

"Доволі складний поєдинок. Ми від самого початку на це очікували, адже Верес – достойна команда з гарним рівнем виконавців та в цілому командною грою. Найважливіше, що вдалося здобути три очки, попри те, що моментами гра складалася, мушу визнати, доволі важко. Але важливо, що, особливо в другому таймі, ми зуміли краще збалансувати командний ритм як з м’ячем, так і без нього, і здобути три очки, вирвавши результат, скажімо так, в останні хвилини матчу.

Вважаю, я також зробив свій внесок у розвиток командної гри й у те, як розвивалися події на полі. Відзначу, що ми здобули важливу перемогу і три очки та продовжуємо рухатися далі, сподіваючись на позитивні результати в майбутньому.



Зараз найважливіше – сконцентруватися на кожній окремо взятій грі, продовжувати рухатися від матчу до матчу, і нам до снаги здобути позитивний результат. У кожній грі ми концентруватимемося на розборі конкретного суперника, а поки що радий здобутій перемозі – продовжуємо рухатися далі", — сказав Педріньйо.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шахтар — Верес у рамках 23-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25.