Україна

Досі Україна зберігала теоретичні шанси.

Олімпіакос достроково оформив чемпіонство в національній першості Греції. Команда, за яку виступає Роман Яремчук, забезпечила собі статус найрейтинговішого колективу серед учасників чемпіонської кваліфікації Ліги чемпіонів у сезоні-2025/26.

"Червоні-білі" стануть головними претендентами на місце в основній сітці турніру. У наступному розіграші Ліги чемпіонів грецький клуб може обійти стадію кваліфікації — для цього потрібно, щоб цьогоріч перемогла команда, яка вже має путівку до групового етапу.

Україна зберігала теоретичні шанси на пряму участь у групі Ліги чемпіонів. Для цього мали збігтися кілька умов: Олімпіакос повинен був завершити сезон не вище третього місця, а донецький Шахтар — здобути золото УПЛ.

Раніше повідомлялося, що Яремчук потрапив у сферу інтересів Шахтаря та Трабзонспора.