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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 24-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють петровський Інгулець та львівські Карпати.

Петровський Інгулець та львівські Карпати закриватимуть двадцять четвертий тур української Прем'єр-ліги матчем на КСК Ніка.

Василь Кобін, після поразки від київської Оболоні (0:1), використав із перших хвилин Бенедюка на правому фланзі захисту, тоді як Лосенко гратиме в центрі поля, а Фарасєєнко розташується ліворуч в атаці.

Владислав Лупашко, на тлі нічиєї проти житомирського Полісся (1:1), залучив до стартового складу Полегенька на правому фланзі оборони, тоді як Підлепенець гратиме над ним у атаці.

Інгулець: Паламарчук — Бенедюк, Дихтярук, Малиш, Катрич — Волохатий, Лосенко, П’ятов — Пушкарьов, Сад, Фарасєєнко.

Запасні: Жилкін, Чабан, Скороход, Гаджук, Меленчук, Н. Попов, Кисленко, Дубілей, Могильний, Жовтенко, Свистун, Лісняк.



Карпати: Кінарейкін — Полегенько, Бабогло, Педросо, Стецьков — Чачуа, Альварес, Бруніньйо — Підлепенець, Краснопір, Костенко.