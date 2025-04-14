Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 24-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють петровський Інгулець та львівські Карпати.
Євген Підлепенець, фото ФК Карпати Львів
14 квітня 2025, 14:31
Петровський Інгулець та львівські Карпати закриватимуть двадцять четвертий тур української Прем'єр-ліги матчем на КСК Ніка.
Василь Кобін, після поразки від київської Оболоні (0:1), використав із перших хвилин Бенедюка на правому фланзі захисту, тоді як Лосенко гратиме в центрі поля, а Фарасєєнко розташується ліворуч в атаці.
Владислав Лупашко, на тлі нічиєї проти житомирського Полісся (1:1), залучив до стартового складу Полегенька на правому фланзі оборони, тоді як Підлепенець гратиме над ним у атаці.
Інгулець: Паламарчук — Бенедюк, Дихтярук, Малиш, Катрич — Волохатий, Лосенко, П’ятов — Пушкарьов, Сад, Фарасєєнко.
Запасні: Жилкін, Чабан, Скороход, Гаджук, Меленчук, Н. Попов, Кисленко, Дубілей, Могильний, Жовтенко, Свистун, Лісняк.
Запасні: Кемкін, Ігор, Квасниця, Федор, Клименко, Очеретько, Танда, Шах.
Карпати: Кінарейкін — Полегенько, Бабогло, Педросо, Стецьков — Чачуа, Альварес, Бруніньйо — Підлепенець, Краснопір, Костенко.
Гра Інгулець — Карпати почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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