Україна

Суперники клубу з Петрового вшосте поспіль не зуміли уразити ворота Олексія.

У рамках 24-го туру УПЛ-2024/25 Інгулець приймає Карпати на стадіоні Ніка в Олександрії.

Гості отримали право виконати пенальті на 12-й хвилині за рахунку 1:0 на їхню користь. Проте, Олексій Паламарчук упорався з ударом Бруніньйо в правий (лівий для голкіпера) нижній кут.

Для 33-річного українця це шостий поспіль випадок у матчах чемпіонату України, коли він парирував постріл з 11-метрової позначки. Таким чином він оновив власне досягнення, встановлене в листопаді 2024 року.

Капітан Інгульця також побив антипенальтійський рекорд Дмитра Різника. У серпні-грудні 2021-го суперники Ворскли, яку тоді представляв нинішній голкіпер Шахтаря, мали серію з п'яти незабитих пенальті — чотири він парирував, тоді як в одному випадку м'яч влучив у каркас воріт.

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