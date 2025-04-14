Суперники клубу з Петрового вшосте поспіль не зуміли уразити ворота Олексія.
Олексій Паламарчук, vorskla.com.ua
14 квітня 2025, 16:17
У рамках 24-го туру УПЛ-2024/25 Інгулець приймає Карпати на стадіоні Ніка в Олександрії.
Гості отримали право виконати пенальті на 12-й хвилині за рахунку 1:0 на їхню користь. Проте, Олексій Паламарчук упорався з ударом Бруніньйо в правий (лівий для голкіпера) нижній кут.
Для 33-річного українця це шостий поспіль випадок у матчах чемпіонату України, коли він парирував постріл з 11-метрової позначки. Таким чином він оновив власне досягнення, встановлене в листопаді 2024 року.
Капітан Інгульця також побив антипенальтійський рекорд Дмитра Різника. У серпні-грудні 2021-го суперники Ворскли, яку тоді представляв нинішній голкіпер Шахтаря, мали серію з п'яти незабитих пенальті — чотири він парирував, тоді як в одному випадку м'яч влучив у каркас воріт.
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