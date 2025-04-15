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Керманич Інгульця прокоментував досягнення власного голкіпера.

Петровський Інгулець напередодні в Олександрії в номінально домашньому поєдинку двадцять четвертого туру української Прем’єр-ліги поступився львівським Карпатам.

Інгулець — Карпати 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

На 12 хвилині цієї зустрічі воротар "козаків" Олексій Паламарчук парирував пенальті від півзахисник "левів" Бруніньйо, завдяки чому встановив унікальне досягнення для нашого чемпіонату, збільшивши серію відбитих пенальті до шести поспіль ударів.

Після завершення гри головний тренер Інгульця Василь Кобін поділився враженнями від здобутку власного підопічного.

"Я його з цим вітаю. Він узагалі-то відбив уже сьомий поспіль пенальті — учора на тренуванні перед грою теж відбив пенальті. Навмисно я пробив йому пенальті, щоб він відчув перед грою. Я тоді йому сказав, що це піде йому на користь.

Я його вітаю, хороше досягнення. Нехай рухається в цьому напрямку. Я йому бажаю тільки всього найкращого і продовжувати в тому ж дусі", — заявив український фахівець.

У наступному турі петровський Інгулець прийматиме черкаський ЛНЗ.