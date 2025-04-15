Україна

Аналіз рішень арбітрів у матчах Рух — Олександрія та Оболонь — Чорноморець.

УАФ опублікувала перемовини арбітрів у епізодах матчів 24-го туру VBET УПЛ. Нововведення стосується скандальних епізодів матчів Рух — Олександрія (1:1) та Оболонь — Чорноморець (1:0).

Перше відео

На 76-й хвилині матчу Рух — Олександрія (1:1) суддя Олександр Афанасьєв не поставив пенальті за гру рукою в штрафній Руху Артура Рябова.

Друге відео

На 43-й хвилині матчу Оболонь — Чорноморець (1:0) Олексій Деревінський вказав на одинадцятиметровий після потрапляння м'яча в руку Богдану Білошевському у карному майданчику одеситів.

Ці епізоди також стануть предметом аналізу в рамках традиційного розбору рішень арбітрів, який вийде на YouTube-каналі УАФ. Консультант з арбітражу Нікола Ріццолі дасть свої пояснення щодо кожного з цих епізодів.