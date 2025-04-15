Україна

CIES оцінив футболістів УПЛ, Судаков із величезним відривом перший.

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) оприлюднив свіжий рейтинг найцінніших футболістів Української Прем'єр-ліги, і він суттєво відрізняється від популярних оцінок Transfermarkt.

У новій версії топ-10 опинилися виключно представники двох грандів українського футболу – донецького Шахтаря та київського Динамо.

Абсолютним лідером рейтингу став півзахисник "гірників" Георгій Судаков, чия вартість, за оцінками CIES, сягнула 45,1 млн євро — майже вдвічі більше, ніж у найближчого переслідувача. У трійку також увійшли Владислав Ванат із Динамо (21,6 млн) та бразилець Кевін із Шахтаря (17,2 млн).

До десятки найдорожчих гравців увійшли ще чотири футболісти донецького клубу: Бондаренко (14.6), Еліас (13.8), Егіналду (12.3), Матвієнко (11.8) і Марлон Гомес (11), а також двоє динамівців — Бражко (16) та Михавко (14.5).

Нагадаємо, Судаков випередив Де Брюйне у топ-30 найдорожчих атакуючих півзахисників світу за версією Transfermarkt.