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Гравець Шахтаря прокоментував завершення поєдинку чемпіонату України.

Донецький Шахтар виїзною звитягою завершив догравання поєдинку з криворізьким Кривбасом у п'ятому турі УПЛ-2024/25.

Кривбас — Шахтар 1:2 Відео голів та огляд матчу 16.04.2025

Атакувальний півзахисник "гірників" Артем Бондаренко прокоментував здобуття колективом Маріно Пушича трьох залікових балів.

"Передусім, ми дуже щасливі, що цей матч нарешті закінчився. По-друге, складно догравати, коли відчуваєш темп — і раптом лунає повітряна тривога, через що він збивається, а після повернення починається зовсім інша гра. Складно, проте такою є наша реальність.

Що відчуваємо в момент повітряної тривоги? Злість і розчарування, ненависть до сусідів. Чи підбадьорюємо якось іноземців-одноклубників? Вважаю, що головне — не дуже показувати, що ми хвилюємося та боїмося, через що вони почуватимуться в більшій безпеці. Також, якщо їм необхідна якась допомога, відразу підставляємо дружнє плече.

Страшенна трагедія в Кривому Розі (04.04)? Бракує слів, щоб описати ненависть і лють. Хочеться сказати, що слід триматися та немає іншого вибору, адже захищаємо нашу єдність", — цитує 24-річного українця офіційний сайт чинного чемпіона країни.

На рахунку Бондаренка дев'ять голів і шість асистів у 33-х матчах усіх турнірів поточної кампанії.