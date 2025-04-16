Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 16 квітня 2025 року.

Донецький Шахтар у перенесеному матчі п'ятого туру української Прем'єр-ліги у гостях обіграв Кривбас (2:1).

Матч стартував 228 днів тому в Кривому Розі і тоді команди встигли провести 50 хвилин, які закінчилися з рахунком 1:0 на користь "гірників" завдяки голу Тараса Степаненка, який вже залишив команду.

Догравання також довелося трохи перенести через повітряну тривогу, але коли гра відновилася команди одразу приступили до справи. На 62 хвилині Кевін подвоїв перевагу "гірників".

Потім на 77 хвилині Ілич здавалося б реалізував пенальті, але арбітр скасував взяття воріт, оскільки хорват двічі торкнувся м'яча при спробі пробити з одинадцятиметрової позначки.

Проте команда Юрія Вернидуба не здавалася і на 85 хвилині Твердохліб встановив остаточний рахунок на табло.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Кривбас — Шахтар в рамках п'ятого туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Кривбас — Шахтар 1:2

Голи: Твердохліб, 85 — Степаненко, 40, Кевін, 62.

На 77-й хвилині Хрвоє Ілич (Кривбас) не забив пенальті (подвійний дотик).

Кривбас: Кліщук — Бандейра, Романчук, Вакулко, Дібанго — Ілич, Ікенна (Понєдєльнік, 67) — Д. Кузик, Твердохліб, Микитишин — Соса.

Шахтар: Фесюн — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Марлон, Судаков — Педріньйо да Сілва, Егіналду, Кевін.

Попередження: Бізімана, Вакулко — Матвієнко.