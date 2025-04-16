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Керманич Шахтаря висловився про перемогу над Кривбасом у дограванні матчу УПЛ.

Шахтар перемогою завершив догравання проти Кривбасу у рамках 5-го туру української Прем'єр-ліги (2:1).

Головний тренер "гірників" Маріно Пушич поділився враженнями від проведених 40 хвилин, а також висловився про трагедію у Кривому Розі, яка сталася 4 квітня через ракетний обстріл з боку росії, що спричинив чисельні жертви мирного населення.

"Сьогодні була особлива гра за особливих обставин. У такі моменти, у таких іграх головне – це результат. І ми прийшли за результатом і отримали його, і я вважаю, що ми також це заслужили. Хоча останні пару хвилин були досить складні, але це нормально. Специфічна та захоплююча гра для перегляду. Захоплюючий матч, який ми грали досить добре до перерви. Спочатку ми повністю контролювали гру, забили хороший гол, домінували з м’ячем. Це було дуже добре з нашого боку. Після перерви суперник почав діяти активніше.

Я б не сказав, що це була атакувальна гра, радше більш опортуністична – за рахунок довгих передач, ударів з флангів і навісів. І в цьому вони дуже сильні. Слід визнати, що це хороша команда, хороші опоненти. Я вважаю, що дуже важливим моментом у цій грі був наш третій гол. Згадуючи епізод, то це мав бути гол. Це суддівська помилка. Я похвалив арбітрів після гри, але якщо зараз подивитися на той момент, що може зробити кожен, то стає зрозуміло, що це погане рішення. І це могло стати вирішальним рішенням під час гри. Якщо рахунок 3:0, то гра завершена, суперник більше не вірить у перемогу. Але цей гол не зарахували. Я нагадаю, що треба було робити: якщо немає впевненості після забитого м’яча, то слід порадитися з арбітром VAR. Не можна просто скасувати цей гол – це проти правил. Це неймовірно. Пригадуючи той епізод, я справді злюся. Це неправильно. Я вважаю, що це хороший арбітр, але два його сьогоднішні рішення – ні. Могло бути гірше. Рахунок міг стати 2:1 після пенальті. Я бачив, як Бондар використав дві руки, але, друже, такі пенальті можна призначати разів 15 за гру. Це надто легко. Я грав у футбол на певному рівні і треную команди дуже-дуже довго: це дуже погано, дуже-дуже погано. Я поговорю з ним про це. Не можна цього робити з моєю командою. З жодною командою не можна цього робити.

Але досить скаржитися на арбітрів, як я це робив увесь час, – перейдемо до гри. Це захоплюючий матч. Як я вже сказав, Кривбас – хороший суперник, сильна команда, яка чекає на моменти. Вони віддають перевагу вертикальному футболу, тож нелегко проти них захищатися: довгі передачі, другий м’яч, багато навісів – це вони вміють. Вони забили гол через гарний простріл і хороший удар головою. Ми не дуже добре захищалися, визнаю. Моя повага опоненту. Звісно, це захоплююче. Ми мали можливості в контратаці, вони мали можливості в єдиноборствах. Загалом я вважаю, що ми заслуговуємо на перемогу. І, як я вже сказав, зараз я багато говорю, щоб пояснити вам свої почуття та ситуацію. Але головне в цій грі – перемога. І ми її здобули, заробили три очки та повертаємося додому. І все.



Чи додає це наснаги, щоб боротися за "золото"? Так, звичайно. Ми маємо це зобов’язання. Повторюсь, усе закінчиться, коли справді закінчиться. А до цього моменту ми будемо робити все, щоб боротися за перше місце. Ми рішуче налаштовані боротися до кінця. Маємо іще шість матчів попереду. Усе може статися. Ми також гратимемо з прямим конкурентом. Мені дуже цікаво, як усе відбуватиметься. Ми граємо дуже добре. Нам не щастило в кількох іграх, коли ми грали внічию, на жаль. Тоді ми повністю втратили свій шанс наздогнати потяг. Але якщо дивитися, як грає моя команда, навіть сьогодні, за таких обставин, складного поля, я думаю, що ми демонструємо гарну гру. Ми в хорошій формі для цієї останньої частини сезону.



Але на завершення важливо сьогодні згадати, враховуючи обставини, ситуацію в країні загалом, а також у цьому регіоні, в Кривому Розі. Це справді неймовірно, що сталося – загинуло 20 людей. І я хочу зараз висловити свої співчуття криворіжцям, усім родинам, які втратили своїх близьких. Немає слів, щоб це описати. І ми, Шахтар, після гри їдемо на місце трагедії, щоб покласти квіти, ще раз висловити співчуття і усвідомити, що в житті важливо саме це, а не тільки футбол.



Чи важко налаштовувати команду не на 90 хвилин, а на 40? Ми грали цей матч, я навіть не знаю скільки. Кілька місяців. Так, це дуже довго. Підготуватися до таких ігор непросто. Я сказав вашим колегам, що маю подібний досвід у Нідерландах, хоча тоді ми вели з рахунком 3:0 проти Аякса, і нам потрібно було дограти 35 хвилин. Це зовсім інше догравання, ніж коли потрібно повертатися на 40 хвилин до кінця з рахунком 1:0, коли долю матчу ще не вирішено. Як готуватися? Скажу, що було нелегко. Досить просто, але водночас досить складно. Треба починати гру дуже зосередженими, давати 100% вже від перших секунд. Але також потрібно мати стратегію гри. І ви знаєте наш стиль – ми хочемо дуже високо пресингувати, контролювати м’яч, постійно грати. І, звісно, якщо суперник уміє використовувати шанси, як сьогодні, захищатися проти них непросто, ми навіть іноді були в низькому блоці. Тому я думаю, що ми впоралися з огляду на ці обставини. Поле також не на високому рівні, дозвольте сказати. Тож я дуже пишаюся своїми гравцями – тим, як вони сьогодні попрацювали", — цитує слова Маріно Пушича офіційний сайт Шахтаря.

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