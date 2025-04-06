Україна

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 6 квітня 2025 року.

Олександрія у матчі 23 туру української Прем'єр-ліги на своєму полі мінімально обіграла Кривбас (1:0).

Перемогу команді Руслана Ротаня на важкому "водному" полі приніс забитий м'яч у виконанні Хуана Альвіни Безерри на 57 хвилині.

Після цього матчу Олександрія продовжує посідати друге місце в УПЛ, відстаючи від Динамо на одне очко, але кияни проводять свій матч наразі. У Кривбасу 35 очок та п'яте місце, але зіграно на дві гри менше.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Олександрія — Кривбас у рамках 23-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Олександрія — Кривбас 1:0

Гол: Безерра, 57.

Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Мишньов (Ковалець, 82), Калюжний, Шепелєв (Смирний, 89) — Безерра (Ващенко, 89), Філіппов (Козак, 83), Цара (Бєляєв, 61).

Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Конате, Романчук, Дібанго — Ілич, Ікенна — Д. Кузик, Луньов (Мендоза, 66), Задерака (Аморозо, 67) — Соса.

Попередження: Цара, Кравченко, Калюжний — Конате.