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Керманич Динамо прокоментував перемогу над Оболонню.

Динамо в двадцять п’ятому турі української Прем’єр-ліги на власному полі обіграло в столичному дербі Оболонь.

Динамо Київ — Оболонь 3:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський поділився враженнями від виступу команди.

"Передусім, вітаю вболівальників із важливою перемогою! Будемо відвертими, рахунок не відображає порядок дій на футбольному полі.

Коли ми розбирали гру команди Оболонь, робили акценти на взаємодіях і переміщенні гравців, і в цьому плані ми мали більш організовано грати в першу чергу в тих фазах, коли ми контролювали м’яч, а коли втрачали — ми повинні були правильно розташовуватись на футбольному полі. У цьому плані було недопрацювання і, як наслідок, ми давали можливість виходити супернику в стрімкі контратаки і могли пропустити на початку гри.

Будемо відверті, суперник створив нам певні проблеми. Добре, що спрацювало напрацювання при організації штрафного удару, ця домашня заготовка. Вона вплинула на наші дії.

У перерві ми зробили деякі зауваження гравцям, спокійніше контролювали гру і другий гол розвантажив тиск. Ми дивимось інші чемпіонати, бачимо, які там непрості матчі, у тому числі для фаворитів. Останні матчі впливають на матчі в турнірній таблиці, і для нас дуже важливо було перемогти. Результатом я задоволений, а до якості гри в мене є питання.

Із Сергієм Шищенком ми зустрічаємось вже не вперше як колеги по тренерському цеху. У нього є дуже цікаві напрацювання. Хочу побажати йому реалізовувати ті задуми, які в нього є. А коли було легше грати проти його команд… Я зараз навіть не памʼятаю, як було, коли я був гравцем. Це вже минула історія, іноді здається, що це було у якійсь іншій галактиці.

Дискваліфікація Попова? Наскільки я розумію регламент, пряма червона картка за фол останньої надії — це один матч дискваліфікації", — заявив український фахівець.

У наступному турі київське Динамо гостюватиме в донецького Шахтаря.