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Захисник Динамо прокоментував перемогу над Оболонню.

Напередодні Динамо в двадцять п’ятому турі української Прем’єр-ліги на власному полі обіграло в столичному дербі Оболонь.

Динамо Київ — Оболонь 3:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "біло-синіх" Тарас Михавко поділився враженнями від виступу команди.

"Так, перший тайм складався нелегко для нас, могли й пропустити. Були такі прикрі моменти — не накривали правильно гравців, припускались прикрих помилок, ловили нас на контратаках. Але дякуємо Андрію Миколайовичу, забив гол, і нам стало легше. Ми награвали це неодноразово — учора на тренуванні в тому числі.

А вже після перерви довели гру до переможного завершення.

Звичайно. Думаю, усі бачили, що Оболонь дуже добре вибігала в контратаки, і на другий тайм ми виходили з тим акцентом, аби менше припускатися браку, коли атакуємо, й надійніше діяти в обороні. Можна сказати, зробили висновки й у другому таймі зіграли вже добре.

Очікування від майбутнього матчу проти Шахтаря приємні, із нетерпінням чекаємо на гру. Протистояння двох топ-клубів України, і будемо робити все від себе залежне, аби виграти.

Тиск? Ну як сказати — усі вказують на наше місце в таблиці, обговорюють це. Усе в наших руках", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо гостюватиме в донецького Шахтаря.