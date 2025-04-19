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Захисник Динамо прокоментував перемогу над Оболонню.

Напередодні в двадцять п’ятому турі української Прем’єр-ліги Динамо на власному полі обіграло в столичному дербі Оболонь.

Динамо Київ — Оболонь 3:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "біло-синіх" Владислав Дубінчак поділився враженнями від виступу команди.

"Дуже радий, що ми перемогли. Насправді була дуже важка гра, ще трохи не звикли до того, що спекотна погода. Сьогодні головним було перемогти перед важливими іграми у півфіналі Кубку України та проти Шахтаря.

Розіграти штрафний саме таким чином — це те, про що нас просив тренер. Показав нам цей розіграш на теоретичному занятті, і нам удалось його виконати у грі, тому Андрій Ярмоленко відсвяткував його з Олександром Шовковським.

Грати за спекотної погоди — це питання звички. Одна-дві гри за такої температури — і ти вже звикаєш. Просто на контрасті трохи незвично після того, як лише нещодавно було холодно.

Буковина? Неважливо, звідки суперник. Думаю, усі бачили, як у Німеччині команда з третьої ліги дійшла до фіналу. Якщо Буковина дісталась такої стадії, значить, вони заслуговують на це. Будемо максимально налаштовуватися лише на перемогу та вихід у фінал", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо гостюватиме в донецького Шахтаря.