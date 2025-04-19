Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 19 квітня 2025 року.

Лівий Берег у матчі 25 туру української Прем'єр-ліги на своєму полі поділив очки з житомирським Поліссям (1:1).

Команда Віталія Первака вийшла вперед у середині першого тайму, коли голом відзначився Дмитро Семенов.

Однак у середині другого тайму була відповідь від підпечних Імада Ашура, коли на 59 хвилині рахунок зрівняв Борис Крушинський.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лівий Берег — Полісся у рамках 25-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Лівий Берег — Полісся 1:1

Голи: Семенов, 22 — Крушинський, 59.

Лівий Берег: Механів — Астахов, Банада, Семенов, Шаповал — Приходько, Косовський, Синиця (Галас, 75) — Шастал (Войцеховський, 75), Сухоручко, М. Когут (І. Когут, 75).

Полісся: Кудрик — Майсурадзе (Тейлор, 46), Віале, Чоботенко, Михайліченко — Таллес, Йосефі (Назаренко, 46), Бабенко — Лєднєв (Гуцуляк, 46), Батіста, Крушинський (Сарапій, 78).