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Керманич Лівого Берега прокоментував нічию проти Полісся.

Київський Лівий Берег напередодні зіграв унічию проти житомирського Полісся в рамках двадцять п’ятого туру української Прем’єр-ліги.

Лівий Берег — Полісся 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "лелек" Віталій Первак прокоментував виступ власної команди.

"Результатом задоволений, звісно. Частково задоволений характером і якістю гри команди. Ми знали, проти кого граємо.

Можливо, нам дещо пощастило, що Гуцуляка і Назаренка не було на полі в першому таймі. Зі стандарту провели гол. У цілому, усе пройшло добре.

Тривала пауза, пов’язана з повітряною тривогою? Ні, не вплинула, адже обидві команди були в рівних умовах. Ми і в другому таймі вийшли не менш зарядженими на гру, але з’явились на полі збірники Назаренко і Гуцуляк, і суперник почав грати в трохи інший футбол, більш агресивний в атаці.

У моменті з голом на квадратному метрі наш гравець отримав за комірець, і Гуцуляк вирішив питання. Майстерність виходить на перший план у важких іграх.

Звісно, стандарти ми також багато відпрацьовуємо на тренуваннях. Як в обороні, так і в атаці ми намагаємось грати якісно під час розіграшу стандартних положень. Я вже не раз говорив футболістам, що соромно буває, коли в кожній грі пропускаєш після стандартів. Такого не має бути.

Але цього разу ми забили самі після розіграшу штрафного, і тому я задоволений удвічі більше. Сьогодні футболісти показали самовідданість на полі, і тільки так здобувається результат", — заявив український фахівець.

У наступному турі київський Лівий Берег гостюватиме в луганської Зорі.