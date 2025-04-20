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Захисник Лівого Берега прокоментував нічию проти Полісся.

Напередодні київський Лівий Берег зіграв унічию проти житомирського Полісся в рамках двадцять п’ятого туру української Прем’єр-ліги.

Лівий Берег — Полісся 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "лелек" Ернест Астахов прокоментував виступ власної команди.

"Віддали багато сил у цій грі. Сьогодні було багато крові і поту. Здобули результат завдяки хлопцям, які викладались на 100%. Добре допомогли і футболісти, які вийшли на заміну. Разом і заслужили на цей результат.

Щодо мого особистого завдання на полі, то тренер просив спокійно оборонятись, підключатись до атак і допомогти команді заробити важливе очко.

Вважаю, що повітряна тривога дещо вплинула на нашу гру по перерві. Нам довелось близько години чекати відбою, уже були не в тому тонусі. Це зрозуміли, коли вийшли на розминку.

Щодо забитого м’яча після стандарту, то ми над цим багато працюємо, у нас є акцент на цьому елементі футболу. Розуміємо, що на цьому рівні багато моментів не буде, тому стандарт для результативної дії для нас дуже важливий. Але самим дуже прикро пропускати зі стандартів.

Ми розуміємо своє завдання — це залишитись у "еліті". І ми зробимо все, щоб не доводити ситуацію до перехідних ігор. Ми дуже хочемо радувати своїх уболівальників забитими м’ячами. Нам також потрібні позитивні емоції. І ця нічия має стати для нас поштовхом", — заявив український виконавець.

У наступному турі київський Лівий Берег гостюватиме в луганської Зорі.