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Керманич Полісся прокоментував нічию проти Лівого Берега.

Житомирське Полісся напередодні зіграло внічию проти київського Лівого Берега в рамках двадцять п’ятого туру української Прем’єр-ліги на полі суперників.

Лівий Берег — Полісся 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "вовків" Імад Ашур прокоментував виступ власної команди.

"Завжди є певна стратегія, особливо, коли доходимо до цього періоду сезону. Нам треба було певні рішення приймати, і жоден вибір не був би оптимальним. Навіть по ходу гри нам довелось робити певні зміни в планах.

Питання відновлення будемо переглядати оперативно. У нас наступні матчі достатньо складні. Так само був складний матч проти Лівого Берега, але була, ураховуючи кубкову подію наступного тижня, нагода проявити себе тим, хто менше грає.

Хотілося б, щоб не довелося робити термінові непланові заміни. Хотілося б, щоб перемогли, але якщо говорити, що цим матчем десь пожертвували — ні, але наближено до цього.

Забракло змарнованого першого тайму. Вплинула на це тривога чи ні, але заміни точно вплинули, і абсолютно кардинально протилежний другий тайм видався. Малюнок гри був зовсім інший. Бракувало забити ще один гол, щоб компенсувати те непорозуміння, яке ми отримали в першому таймі.

Початок був більш-менш спокійний, нічого не передбачало… Будемо називати речі своїми іменами — помилка на стандарті, неприпустима помилка. Гол, який ми пропустили, проти команди, яка компактно обороняється, грає максимально прямолінійно, бореться за кожен м’яч — усе це ускладнювало ситуацію.

На перший погляд, треба було робити заміну Бабенка. Кров пішла, розсічення, начебто було чимале, хоча я його не бачив. Але він сказав, що все нормально, він не почувається погано — і ми прийняли рішення його не міняти. Ідея була в тому, щоб поміняти через те, що він не зможе продовжувати — він зміг продовжити.

Він боєць, буде битися до кінця, і якщо не буде нічого радикального, то він точно не піде з поля. Тому ми зберегли цю можливість, щоб він вийшов зіграв у наступному матчі", — заявив український фахівець.

У наступному турі житомирське Полісся гостюватиме у ковалівського Колоса.