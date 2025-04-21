Україна

Коментар тренера після вольової перемоги.

Головний тренер рівненського Вереса Олег Шандрук підсумував матч із Чорноморцем, в якому червоно-чорні здобули свою дев'яту у чемпіонаті перемогу (2:1).

"Швидкий пропущений гол став для нас холодним душем. Хвилин п'ятнадцять знадобилося, щоб оговтатися. Але поступово знайшли свою гру. Декілька хороших нагод створили ще до перерви.

Дещо підкоректували дії в атаці, проговорили все в роздягальні і продовжували створювати тиск на ворота суперника. І, зрештою, забили хороші голи. Дуже важливим став саме перший гол Руслана Степанюка.

Завдання уникнути перехідних матчів, за нашими підрахунками, ми виконали після перемоги над Зорею. Сьогодні я розумію, що ми стовідсотково не гратимемо перехідні матчі. Але зараз ми розуміємо, що можемо поборотися щонайменше за сьому позицію. П'ять ігор — це п'ятнадцять очок. Потрібно щонайменше закріпитися на сьомій позиції. Це додає впевненості у тому, що ми щось робимо правильно.

Поборотися за єврокубки? Звичайно, ми це можемо. Але я не хочу про це говорити. Якщо ми вийдемо у єврокубки, постане питання — для чого? Просто, щоб підняти планку ще вище? Я прихильник поступового прогресу. Ми відкритий до пропозицій клуб, можемо втратити когось влітку. Потрібна якісна селекція, а ми не беремо гравців за гроші. Тому, це все не на часі. В нас зараз задача — грати на перемогу в кожному матчі.

Статус фаворита? Зараз ми це проживаємо разом з командою. Це правда. Нас почали боятися і поважати. Але тут важливо продовжувати робити свою роботу. Ми говоримо про це з футболістами і намагаємося реально дивитися на речі. Дві поспіль поразки можуть все змінити. Тому, тут важливо стабілізувати психологію. Сподіваюся, ми впораємося. Важливо не збавляти оберти.

Я Роману Гандзину перед грою сьогодні сказав, що хвилювався — як ніколи. Відчував, що буде непростий початок. Але потім заспокоївся. За рахунку — 1:1 внутрішні відчуття змінилися, з'явився спокій. Відчувалося, що команда сьогодні зможе забрати три очки.

Думаю, якби в нас було більше варіантів ротації — було б легше. Бо Владислав Шарай — ще не готовий повністю, Михайлу Протасевичу — було важко. Кінцівку матчу ми вже не витягували — це було помітно. Хоча, знову ж таки, могли й забити третій гол", — сказав Шандрук.