Провал на старті гри та кадрові проблеми — головні причини поразки луганчан, вважає головний тренер.
Младен Бартулович, Верес
14 квітня 2025, 10:47
Головний тренер луганської Зорі Младен Бартулович прокоментував гру своєї команди у матчі 24-го туру УПЛ проти рівненського Вереса, який завершився поразкою луганців з рахунком 1:2.
"Можна сказати, що на перший тайм ми не вийшли. Дуже поганий початок матчу. Дуже швидко пропустили два м'ячі. Потім Верес грав у свій улюблений футбол — на контратаках.
На другу половину вийшли по-іншому. Створили багато моментів. Могли навіть в меншості відігратися. Але, знову ж таки, початок був дуже поганий.
Щодо змін і ротації — нам часто дають жовті картки. Джордан і Яков Башич не сьогодні могли грати саме через перебір попереджень. В центрі оборони діяли Кирило Дришлюк та Деян Попара, які не звикли там грати. Звісно, це проблема. Але я не хочу шукати виправдань. Ми не можемо грати так, як грали в першому таймі", — сказав Бартулович.
Звіт про матч читайте на Football.ua.