Україна

Провал на старті гри та кадрові проблеми — головні причини поразки луганчан, вважає головний тренер.

Головний тренер луганської Зорі Младен Бартулович прокоментував гру своєї команди у матчі 24-го туру УПЛ проти рівненського Вереса, який завершився поразкою луганців з рахунком 1:2.

"Можна сказати, що на перший тайм ми не вийшли. Дуже поганий початок матчу. Дуже швидко пропустили два м'ячі. Потім Верес грав у свій улюблений футбол — на контратаках.

На другу половину вийшли по-іншому. Створили багато моментів. Могли навіть в меншості відігратися. Але, знову ж таки, початок був дуже поганий.

Щодо змін і ротації — нам часто дають жовті картки. Джордан і Яков Башич не сьогодні могли грати саме через перебір попереджень. В центрі оборони діяли Кирило Дришлюк та Деян Попара, які не звикли там грати. Звісно, це проблема. Але я не хочу шукати виправдань. Ми не можемо грати так, як грали в першому таймі", — сказав Бартулович.

Звіт про матч читайте на Football.ua.