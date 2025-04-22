Хорватський захисник розповів про домашній матч проти Зорі.
Ян Юрчец, ФК Кривбас
22 квітня 2025, 18:00
Захисник Кривбасу Ян Юрчец прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти луганської Зорі (3:0).
"Я і команда надзвичайно раді. Головне, що Кривбас виборов три очки. До того ж, я дуже щасливий, адже це був мій дебютний поєдинок за червоно-білих, і він вийшов успішним. Зараз нам треба відновитись і готуватись до наступного суперника.
-Одне задоволення грати на цьому полі, адже, знаю, історія стадіону дуже велика. Я можу виділити тільки позитивні моменти. Дійсно щасливий зіграти тут — вдома. Хочу подякувати кожному вболівальнику за підтримку і побажати їм щасливого Великодня.
За будь-якого рахунку вболівальники гнали нас вперед. Дякуючи їх підтримці, ми забили три голи. Це було надзвичайно важливим для нас. Ще раз дякую", — наводить слова Юрчеца прес-служба клубу.
Раніше Football.ua підбив підсумки минулих матчів 25 туру УПЛ.