Україна

Хорватський захисник розповів про домашній матч проти Зорі.

Захисник Кривбасу Ян Юрчец прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти луганської Зорі (3:0).

"Я і команда надзвичайно раді. Головне, що Кривбас виборов три очки. До того ж, я дуже щасливий, адже це був мій дебютний поєдинок за червоно-білих, і він вийшов успішним. Зараз нам треба відновитись і готуватись до наступного суперника.

-Одне задоволення грати на цьому полі, адже, знаю, історія стадіону дуже велика. Я можу виділити тільки позитивні моменти. Дійсно щасливий зіграти тут — вдома. Хочу подякувати кожному вболівальнику за підтримку і побажати їм щасливого Великодня.

За будь-якого рахунку вболівальники гнали нас вперед. Дякуючи їх підтримці, ми забили три голи. Це було надзвичайно важливим для нас. Ще раз дякую", — наводить слова Юрчеца прес-служба клубу.

Раніше Football.ua підбив підсумки минулих матчів 25 туру УПЛ.