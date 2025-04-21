У конспектах із перебудови та підвищення рівня зацікавленості до нашого футболу було б непогано розглянути можливість, щоб святковий вікенд на Великдень був усе ж таки більш насиченим на гарячі протистояння. Звісно, коли вже йтиметься про більш спокійні часи. А не то вийшло так, що провідні команди своє відіграли тоді, коли всі готувались до неділі, а на сам святковий день припали матчі команд із нижньої частини таблиці, і зрештою навіть у Рівному належної гучності підтримка так і не набула. Утім, триденний тур усе одно вийшов яскравим.

25 тур. 18.04.2025
14:05 Ворскла 1:3 Олександрія
18:00 Динамо Київ 3:0 Оболонь

25 тур. 19.04.2025
13:00 Карпати Львів 3:1 Рух
16:00 Лівий Берег 1:1 Полісся
18:00 Шахтар 2:4 Колос

25 тур. 20.04.2025
13:00 Кривбас 3:0 Зоря
15:30 Інгулець 0:0 ЛНЗ
18:00 Верес 2:1 Чорноморець


Колос — автор поки що найгучнішого фіаско Шахтаря в цьому сезоні

Чинний чемпіон України донецький Шахтар у поточній кампанії зазнав уже чотирьох поразок, що в принципі не схоже на нього зразка останніх років. Двічі по 0:1 від житомирського Полісся, божевільні 3:4 проти Олександрії, і ось, ще одна, цими вихідними проти ковалівського Колоса. Це — сенсація.

І матч на Арені Львів у підсумку став красномовним прикладом усіх тих негараздів, які супроводжують команду Маріно Пушича впродовж цього сезону. Тут і проблеми в обороні дали про себе знати, і брак фізичних кондицій на всі 90 хвилин напруженої гри, і ще одна найболючіша вада Шахтаря в цьому футбольному році — команда може просто кинути грати в один момент, і все на тому.

15 хвилин на початку першого тайму, 15 хвилин на початку другого — разом 30, як не важко порахувати. Повний ігровий час за регламентом складає 90+ (цього разу — узагалі + божевільну кількість хвилин, бо був VAR, до принципів роботи якого теж є запитання). Виходить, що Шахтар відіграв належним чином третину ігрового часу, за яку планував забезпечити собі результат, а коли з цим не склалось, то немов пішов собі тихенько на обід. Це так хтось хотів стати чемпіоном?

Виходить, що на емоціях після нічиєї проти Карпат (0:0) перед березневою міжнародною перервою Пушич тупо "різанув" болючу правду — команда дійсно ще тоді втратила всі шанси, і нехай тренер за два тижні потім устиг про свої слова забути, але ми всі в підсумку побачили, що так воно й є. Найгірша новина для всіх, без виключення, що це сталось безпосередньо перед Класичним. Невже не можна було ще тиждень потерпіти, і не перетворити найбільш очікуваний матч сезону на фікцію, від результату якої вже нічого не залежатиме в принципі.

Наступний тиждень для Пушича буде вирішальним у Шахтарі. Дарійо Срна та Сергій Палкін на великих екранах після поразки від Колоса не з’являлись, а отже думки над звільненням тренера вже прокручуються в клубі, і лише перемоги в Кубку на Поліссям та на Арені Львів над Динамо можуть зберегти боснійця на своїй посаді за підсумком сезону. Тут уже без зайвих сентиментів — на обрії замайорів найбільший провал "гірників" за останні 30 років.

Але говорити суто про Шахтар після того, що сталось у грі за його участі в цьому турі — неправильно. Колос, про якого всі забули, має виходити на перший план. Бо команда Руслана Костишина продемонструвала якийсь позаземний таймменеджмент у цьому матчі, та ще й проти суперника якого рівня! А виступ Владислава Велетня… ну, це вже в золоті сторінки історії клубу згодиться. Тим паче, що це й була історично перша перемога "колосків".

Окремо також можна загадати VAR, бо в ефірі офіційного мовника пролунала, м’яко кажучи, дивна версія, чому саме стільки часу треба було витратити на перегляд офсайду в Марлона, який був помітний навіть на нашому, "людському", повторі. Виявляється, що на розмальовку тих самих ліній треба, щонайменше, три хвилини на кожного гравця захисту арбітрам. А оскільки гравців Колоса в оточені Марлона було три, то й загальний час вийшов таким значним (і байдуже, що два з цих трьох були на кілька корпусів попереду бразильця). Якщо це дійсно так і працює, то, друзі, ми з цим далеко не зайдемо.

У Динамо Київ та Карпат відбулись дербі з очікуваним фіналом

І от насправді ж красивою могла б бути історія, щоб на Великдень у тому ж Львові десь під вечір, після відвідувань усіх богослужінь та святкового застілля, усі зібрались на атмосферній Україні за переглядом дербі міста Лева. Щось у цьому є, погодьтесь. Але реалії такі, що це нове дербі може проіснувати лише один сезон, а потім відійти в історію як протистояння, на яке всі чекали, але зникло воно ще в зародку.

Карпати ж тим часом точно залишаться, і в них буде окрема позначка, що Рух вони подолали в обох матчах упродовж однієї кампанії, поступившись лише в Кубку України. Цього разу навіть інтриги, як такої, не було — тричі забили "зелено-білі", "жовто-чорні" відповіли лише під завісу матчу одним голом, зіпсували "суху" серію воротарю Кінарейкіну — ось і весь доробок команди Віталія Пономарьова в цій грі. І якщо вже Ігор Невес почав забивати в УПЛ, то без Великоднього дива точно не обійшлось.

От у п’ятницю в столиці, от там могла б закрутитись шалена інтрига, якби гравці Оболоні трошки менше в цьому сезоні займались марнотратством у атаці. Просто не повірили в ті подарунки, який принциповий суперник розклав їм на початку гри немов пасочки по тих Великодніх кошиках.

А в підсумку команда Олександра Шовковського знову забрала своє з розкішним голом на досвіді та майстерності Андрія Миколайовича Ярмоленка під саму перерву, а другому таймі швидко добила суперників, і на тому власне дербі себе вичерпало. Хоча й Нещерету той нуль у графі "Пропущені" ще треба було відстоювати за себе та партнерів по захисту, які трошки кинули грати ще задовго до фінального свистка. Знову. Щось є в цій команді Сергія Шищенка, але ресурсу явно бракує.

Максимов уже на чемоданах — Ворсклу тягне на дно, від якого все ніяк не може відірватись Інгулець, а Чорноморець сидить на мілині

Зрозуміти головного тренера полтавців можна доволі легко. Особливо після того, що ми побачили посеред робочого дня в п’ятницю на стадіоні ім. О. Бутовського. Олександрії навіть не було потреби напружуватись у першому таймі для того, аби тричі вразити ворота суперників — вони просто не грали у притомний футбол. Причини — незрозумілі.

Хтось може кивнути в бік того одного м’яча типу "престижу", який "зелено-білі" забили на початку заключної чверті ігрової години, але цей гол узагалі ні про що не свідчив. Потішився від нього, хіба що, Денис Ндукве, якого Максимов наче й залучає постійно до гри, але постійно першим цей гравець і потрапляє під обструкцію керманича в разі чого. Загалом, порятунком із зони перехідних матчів тут і не пахне, а от від прямого вильоту ще треба буде захищатись. Чи з Максимовим на чолі? Цікаве питання, бо скоро ми дізнаємось результат анонсованої розмови тренера з керівництвом клубу.

Що ж до тих команд, які теоретично можуть скинути Ворсклу в прірву, то в цьому турі вони знову не досягли бажаного. Чорноморець розкішно почав матч на полі рівненського Вереса, але в підсумку програв 1:2 через чергові помилки в захисті та ще й одразу після того, як зняли з гри через травму Ярослава Ракіцького, що вже змахує на симптоматику.

У петровського Інгульця тим часом суперник був теж не надзвичайно високого рівня, а скоріше взагалі проблемний колектив. Але що команда Василя Кобіна, що колектив Романа Григорчука, на Великдень посеред святкової атмосфери зіграли в такий футбол, що й соромно в ефір мало б бути пускати. Ось такими от протистояннями інтерес глядачів ми точно ніколи не примножимо до нашого чемпіонату. 0:0, які взагалі нікому були не потрібні. Тож наступні п’ять турів філіал пекла в нижній частині таблиці ще точно буде відкритим.

Поліссю вручили картку місцезнаходження його власного криптоніту, на ній — "лелека"

Команда Імада Ашура готується посеред цього тижня продемонструвати нам знову, що "вовки" здатні проковтнути сам Шахтар у черговий раз у історії їхніх взаємин. Але для цього довелось пожертвувати матчем у чемпіонаті, чим скористались і Кривбас, і Карпати одразу, тож Полісся поставило все на "зеро". Та чи забере в підсумку головний приз?

А що Лівому Берегу до всіх цих планів суперників, коли команда Віталія Первака знову опинилась у зоні перехідних матчів за підсумком серії з трьох поразок поспіль, і тепер мусить наново витягати себе з критичного становища. Забрати один заліковий бал у складного суперника? Так "лелеки" були охочими забрати й усі три! Але до появи "збірників" Назаренка та Гуцуляка в другому таймі — там уже прийшлось апетити зменшувати пропорційно рівню опонентів.

Із Зорею коїться щось дивне — Бартуловичу залишається просто розводити руками

Матчі луганської Зорі після повернення з березневої міжнародної перерви це взагалі унікальне явище для нашого футболу. Чотири гри — чотири вилучення в складі однієї з команд. І що цікаво, у кого вилучення, той і програв у підсумку — немов у якусь карткову гру з "джокерами" зібрались пограти. І тричі при цьому саме "мужики" діставали програшний варіант із колоди.

Гра проти Кривбасу стала майже точною копією того, що відбулось із Зорею під час зустрічі з Колосом наприкінці березня. Там теж було 0:3, і теж вилучення в першому таймі ледь не на рівному місці. Але "колоски" тоді забили вже після того, як отримали більшість. Тоді це вважалось сенсацією, а зараз — це вже якась прикра закономірність. І якщо хтось і розраховував на участь "мужиків" у перегонах за єврокубками, то ні, цього вже не буде — тут наявна проблема психології колективу.

Гол туру

Цей ігровий вікенд вийшов суперрезультативним і ми побачили аж 25 голів, що перевершило попередній тур із його 20 м’ячами, на 16 команд у восьми зіграних матчах. Шахтар та Колос при цьому зробили в цей показник загальної кількості результативних ударів вагомий внесок лише в одній своїй грі — майже чверть від загальної кількості.

Визначати ж найкращий серед результативних пострілів при цьому теж було складним завданням, бо подекуди залітати голи з явно неочікуваних позицій.

Андрій Ярмоленко (Динамо Київ)

Арінальдо Ррапай (Колос)

Віталій Дахновський (Верес)

 

Найкращий гравець туру — Владислав Велетень (Колос).

Найкращий тренер туру — Руслан Костишин (Колос).

 
# 21 квітня 2025 І О
1 Динамо Київ Динамо Київ 25 63
2 Олександрія Олександрія 25 57
3 Шахтар Шахтар 25 53
4 Полісся Полісся 25 42
5 Карпати Львів Карпати Львів 25 39
6 Кривбас Кривбас 24 38
7 Верес Верес 25 35
8 Зоря Зоря 24 32
9 Рух Рух 25 30
10 Колос Колос 25 27
11 ЛНЗ ЛНЗ 25 26
12 Оболонь Оболонь 25 24
13 Лівий Берег Лівий Берег 24 23
14 Ворскла Ворскла 25 21
15 Чорноморець Чорноморець 25 18
16 Інгулець Інгулець 24 17

26 тур. 25.04.2025
15:30 Інгулець -:- Олександрія
18:00 Зоря -:- Лівий Берег

26 тур. 26.04.2025
13:00 Чорноморець -:- Рух
15:30 ЛНЗ -:- Кривбас
18:00 Оболонь -:- Карпати Львів

26 тур. 27.04.2025
13:00 Ворскла -:- Верес
15:30 Колос -:- Полісся
18:00 Шахтар -:- Динамо Київ