Україна

Черговий футбольний уїкенд в України залишився позаду.

У конспектах із перебудови та підвищення рівня зацікавленості до нашого футболу було б непогано розглянути можливість, щоб святковий вікенд на Великдень був усе ж таки більш насиченим на гарячі протистояння. Звісно, коли вже йтиметься про більш спокійні часи. А не то вийшло так, що провідні команди своє відіграли тоді, коли всі готувались до неділі, а на сам святковий день припали матчі команд із нижньої частини таблиці, і зрештою навіть у Рівному належної гучності підтримка так і не набула. Утім, триденний тур усе одно вийшов яскравим.



Колос — автор поки що найгучнішого фіаско Шахтаря в цьому сезоні

Чинний чемпіон України донецький Шахтар у поточній кампанії зазнав уже чотирьох поразок, що в принципі не схоже на нього зразка останніх років. Двічі по 0:1 від житомирського Полісся, божевільні 3:4 проти Олександрії, і ось, ще одна, цими вихідними проти ковалівського Колоса. Це — сенсація.

І матч на Арені Львів у підсумку став красномовним прикладом усіх тих негараздів, які супроводжують команду Маріно Пушича впродовж цього сезону. Тут і проблеми в обороні дали про себе знати, і брак фізичних кондицій на всі 90 хвилин напруженої гри, і ще одна найболючіша вада Шахтаря в цьому футбольному році — команда може просто кинути грати в один момент, і все на тому.

15 хвилин на початку першого тайму, 15 хвилин на початку другого — разом 30, як не важко порахувати. Повний ігровий час за регламентом складає 90+ (цього разу — узагалі + божевільну кількість хвилин, бо був VAR, до принципів роботи якого теж є запитання). Виходить, що Шахтар відіграв належним чином третину ігрового часу, за яку планував забезпечити собі результат, а коли з цим не склалось, то немов пішов собі тихенько на обід. Це так хтось хотів стати чемпіоном?

Виходить, що на емоціях після нічиєї проти Карпат (0:0) перед березневою міжнародною перервою Пушич тупо "різанув" болючу правду — команда дійсно ще тоді втратила всі шанси, і нехай тренер за два тижні потім устиг про свої слова забути, але ми всі в підсумку побачили, що так воно й є. Найгірша новина для всіх, без виключення, що це сталось безпосередньо перед Класичним. Невже не можна було ще тиждень потерпіти, і не перетворити найбільш очікуваний матч сезону на фікцію, від результату якої вже нічого не залежатиме в принципі.

Наступний тиждень для Пушича буде вирішальним у Шахтарі. Дарійо Срна та Сергій Палкін на великих екранах після поразки від Колоса не з’являлись, а отже думки над звільненням тренера вже прокручуються в клубі, і лише перемоги в Кубку на Поліссям та на Арені Львів над Динамо можуть зберегти боснійця на своїй посаді за підсумком сезону. Тут уже без зайвих сентиментів — на обрії замайорів найбільший провал "гірників" за останні 30 років.

Але говорити суто про Шахтар після того, що сталось у грі за його участі в цьому турі — неправильно. Колос, про якого всі забули, має виходити на перший план. Бо команда Руслана Костишина продемонструвала якийсь позаземний таймменеджмент у цьому матчі, та ще й проти суперника якого рівня! А виступ Владислава Велетня… ну, це вже в золоті сторінки історії клубу згодиться. Тим паче, що це й була історично перша перемога "колосків".

Окремо також можна загадати VAR, бо в ефірі офіційного мовника пролунала, м’яко кажучи, дивна версія, чому саме стільки часу треба було витратити на перегляд офсайду в Марлона, який був помітний навіть на нашому, "людському", повторі. Виявляється, що на розмальовку тих самих ліній треба, щонайменше, три хвилини на кожного гравця захисту арбітрам. А оскільки гравців Колоса в оточені Марлона було три, то й загальний час вийшов таким значним (і байдуже, що два з цих трьох були на кілька корпусів попереду бразильця). Якщо це дійсно так і працює, то, друзі, ми з цим далеко не зайдемо.

У Динамо Київ та Карпат відбулись дербі з очікуваним фіналом

І от насправді ж красивою могла б бути історія, щоб на Великдень у тому ж Львові десь під вечір, після відвідувань усіх богослужінь та святкового застілля, усі зібрались на атмосферній Україні за переглядом дербі міста Лева. Щось у цьому є, погодьтесь. Але реалії такі, що це нове дербі може проіснувати лише один сезон, а потім відійти в історію як протистояння, на яке всі чекали, але зникло воно ще в зародку.

Карпати ж тим часом точно залишаться, і в них буде окрема позначка, що Рух вони подолали в обох матчах упродовж однієї кампанії, поступившись лише в Кубку України. Цього разу навіть інтриги, як такої, не було — тричі забили "зелено-білі", "жовто-чорні" відповіли лише під завісу матчу одним голом, зіпсували "суху" серію воротарю Кінарейкіну — ось і весь доробок команди Віталія Пономарьова в цій грі. І якщо вже Ігор Невес почав забивати в УПЛ, то без Великоднього дива точно не обійшлось.

От у п’ятницю в столиці, от там могла б закрутитись шалена інтрига, якби гравці Оболоні трошки менше в цьому сезоні займались марнотратством у атаці. Просто не повірили в ті подарунки, який принциповий суперник розклав їм на початку гри немов пасочки по тих Великодніх кошиках.

А в підсумку команда Олександра Шовковського знову забрала своє з розкішним голом на досвіді та майстерності Андрія Миколайовича Ярмоленка під саму перерву, а другому таймі швидко добила суперників, і на тому власне дербі себе вичерпало. Хоча й Нещерету той нуль у графі "Пропущені" ще треба було відстоювати за себе та партнерів по захисту, які трошки кинули грати ще задовго до фінального свистка. Знову. Щось є в цій команді Сергія Шищенка, але ресурсу явно бракує.

Максимов уже на чемоданах — Ворсклу тягне на дно, від якого все ніяк не може відірватись Інгулець, а Чорноморець сидить на мілині

Зрозуміти головного тренера полтавців можна доволі легко. Особливо після того, що ми побачили посеред робочого дня в п’ятницю на стадіоні ім. О. Бутовського. Олександрії навіть не було потреби напружуватись у першому таймі для того, аби тричі вразити ворота суперників — вони просто не грали у притомний футбол. Причини — незрозумілі.

Хтось може кивнути в бік того одного м’яча типу "престижу", який "зелено-білі" забили на початку заключної чверті ігрової години, але цей гол узагалі ні про що не свідчив. Потішився від нього, хіба що, Денис Ндукве, якого Максимов наче й залучає постійно до гри, але постійно першим цей гравець і потрапляє під обструкцію керманича в разі чого. Загалом, порятунком із зони перехідних матчів тут і не пахне, а от від прямого вильоту ще треба буде захищатись. Чи з Максимовим на чолі? Цікаве питання, бо скоро ми дізнаємось результат анонсованої розмови тренера з керівництвом клубу.

Що ж до тих команд, які теоретично можуть скинути Ворсклу в прірву, то в цьому турі вони знову не досягли бажаного. Чорноморець розкішно почав матч на полі рівненського Вереса, але в підсумку програв 1:2 через чергові помилки в захисті та ще й одразу після того, як зняли з гри через травму Ярослава Ракіцького, що вже змахує на симптоматику.

У петровського Інгульця тим часом суперник був теж не надзвичайно високого рівня, а скоріше взагалі проблемний колектив. Але що команда Василя Кобіна, що колектив Романа Григорчука, на Великдень посеред святкової атмосфери зіграли в такий футбол, що й соромно в ефір мало б бути пускати. Ось такими от протистояннями інтерес глядачів ми точно ніколи не примножимо до нашого чемпіонату. 0:0, які взагалі нікому були не потрібні. Тож наступні п’ять турів філіал пекла в нижній частині таблиці ще точно буде відкритим.

Поліссю вручили картку місцезнаходження його власного криптоніту, на ній — "лелека"

Команда Імада Ашура готується посеред цього тижня продемонструвати нам знову, що "вовки" здатні проковтнути сам Шахтар у черговий раз у історії їхніх взаємин. Але для цього довелось пожертвувати матчем у чемпіонаті, чим скористались і Кривбас, і Карпати одразу, тож Полісся поставило все на "зеро". Та чи забере в підсумку головний приз?

А що Лівому Берегу до всіх цих планів суперників, коли команда Віталія Первака знову опинилась у зоні перехідних матчів за підсумком серії з трьох поразок поспіль, і тепер мусить наново витягати себе з критичного становища. Забрати один заліковий бал у складного суперника? Так "лелеки" були охочими забрати й усі три! Але до появи "збірників" Назаренка та Гуцуляка в другому таймі — там уже прийшлось апетити зменшувати пропорційно рівню опонентів.

Із Зорею коїться щось дивне — Бартуловичу залишається просто розводити руками

Матчі луганської Зорі після повернення з березневої міжнародної перерви це взагалі унікальне явище для нашого футболу. Чотири гри — чотири вилучення в складі однієї з команд. І що цікаво, у кого вилучення, той і програв у підсумку — немов у якусь карткову гру з "джокерами" зібрались пограти. І тричі при цьому саме "мужики" діставали програшний варіант із колоди.

Гра проти Кривбасу стала майже точною копією того, що відбулось із Зорею під час зустрічі з Колосом наприкінці березня. Там теж було 0:3, і теж вилучення в першому таймі ледь не на рівному місці. Але "колоски" тоді забили вже після того, як отримали більшість. Тоді це вважалось сенсацією, а зараз — це вже якась прикра закономірність. І якщо хтось і розраховував на участь "мужиків" у перегонах за єврокубками, то ні, цього вже не буде — тут наявна проблема психології колективу.

Гол туру

Цей ігровий вікенд вийшов суперрезультативним і ми побачили аж 25 голів, що перевершило попередній тур із його 20 м’ячами, на 16 команд у восьми зіграних матчах. Шахтар та Колос при цьому зробили в цей показник загальної кількості результативних ударів вагомий внесок лише в одній своїй грі — майже чверть від загальної кількості.

Визначати ж найкращий серед результативних пострілів при цьому теж було складним завданням, бо подекуди залітати голи з явно неочікуваних позицій.

Андрій Ярмоленко (Динамо Київ)

Арінальдо Ррапай (Колос)

Віталій Дахновський (Верес)

Найкращий гравець туру — Владислав Велетень (Колос).

Найкращий тренер туру — Руслан Костишин (Колос).