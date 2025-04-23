Україна

Форвард Олександрії Олександр Філіппов відповів на актуальні питання щодо його клубу та його кар'єри.

Олександрія після 25-ти турів посягає друге місце в турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи Шахтар на п'ять балів, та відстаючи від Динамо на шість.

"Сезон ще не закінчився, щоб робити якісь висновки. За результатами, які ви бачите, можна зрозуміти, що у нас хороша та збалансована команда. Нам вдається здобувати результати шляхом самовідданості. Стосовно того, що хтось каже, що Динамо та Шахтар слабкі, — то це тут ні до чого, адже ми здобуваємо свої перемоги", — цитує Філіппова РБК-Україна.

Також Філіппов висловився щодо шансів Олександрії на чемпіонство в цьому сезоні.

"Все можливо. Але, звичайно, на довгій дистанції дуже важко протистояти таким командам, як Динамо та Шахтар, адже вони на дві голови сильніші, якщо враховувати кадровий потенціал. Але, у нас є прекрасний колектив, прекрасний тренерський штаб, який детально розбирає кожну гру. Тому кажу, що все можливо. Головне — не заглядати далеко наперед. Ну і скажу, що на кожну гру ми виходимо з думками про перемогу".

"Ліга чемпіонів? Як я вже казав, давайте спочатку дограємо цей сезон до кінця і тоді будемо дивитися, на якому місці ми завершимо чемпіонат. Звичайно, що ніякої боязні Ліги чемпіонів нема. Головне, завжди відштовхуватися від своєї гри, вимагати максимум від себе на кожному тренуванні та у кожному матчі".

Наостанок Філіппов оцінив свої перспективи потрапити до збірної України.

"Це залежить від мене. Бо якщо я буду продовжувати так гарно грати, то цілком можливо, що можу отримати виклик. Головне не зупинятися, вірити, і, думаю, що рано чи пізно я потраплю до національної збірної".

Раніше ми підбивали підсумки УПЛ, де поговорили про успіхи Олександрії.